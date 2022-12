„Podzimní část musím hodnotit více než kladně. V září jsme uspořádali náborový den pro školy, který odstartoval vlnu nově příchozích dětí se zájmem sportovat a hrát fotbal. Trénujeme společně s kategorií U8 a tak se na trénincích pohybuje okolo 30 malých fotbalistů a fotbalistek, což je super. Vzhledem k tomu jsme museli na začátku sezony rozšířit trenérský tým, a i to se povedlo. V soutěžích si tým vedl velmi dobře. Nejen, že měli skvělé výsledky, ale do všech zápasů šli se zápalem a nadšením do hry, což je nejdůležitější. Musím pochválit všechny kluky i holky, a to jak déle hrající, tak nově příchozí, kteří se zapojili od září a udělali na sobě během krátké chvíle veliký pokrok. Poděkování zaslouží i rodiče za pomoc s dopravou na turnaje, bez toho by to nešlo. Přeji všem do nového roku jen to nejlepší a mnoho fotbalových zážitků," pochvaloval si Bedřich Franc, trenér kategorie U9.

„Hodnocení podzimní části sezony v kategorii starší přípravky U11, U10 bych chtěl rozdělit do dvou částí, a to části tréninkové a zápasové. S tréninkovou docházkou kluků jsme byli nadmíru spokojeni, skoro každý trénink jsme měli k dispozici kolem dvaceti hráčů. Nejdříve jsme trénovali dvakrát týdně, později třikrát týdně všichni pohromadě, ale po tom, co přišlo asi sedm nových kluků, jsme museli tréninky rozdělit. V průběhu podzimu přišlo i několik kluků z Ukrajiny a ti se stali po několika týdnech opravdovými posilami. Hodnocení zápasové části podzimní sezony je vcelku pozitivní. Mužstvo starší přípravky U11 se stalo součástí nového projektu Krajského přeboru přípravek. Celkem jsme odehráli 4 turnaje po 5 zápasech vždy se stejnými mužstvy. Soupeřem nám byly Český Brod, Poděbrady, Pečky, Benešov, Vlašim a jednou Radim. Herně i výsledkově se nám na turnajích dařilo střídavě. Jak už to v této kategorii bývá, někdy kluci zahráli slušně a někdy to tak slavné nebylo. Naši kluci se všem soupeřům vyrovnali v bojovnosti, nasazení, práci s míčem, ale někdy nestíhali v rychlosti a kombinaci. Tento formát soutěže se nám líbil a určitě byl pro kluky přínosem. V jarní části by se mělo pokračovat několika turnaji s jinými soupeři. Někteří kluci z U11 během podzimu již nakoukli do okresní soutěže mladších žáků a tři kluci hráli dokonce pravidelně Krajský přebor mladších žáků. Mužstvo U10 hrálo soutěž Okresního přeboru starší přípravky, kde odehrálo několik zápasů se střídavými výsledky. V zimní přípravě nás tak čeká moře práce, ale i zábavy v podobě několika halových turnajů na různých površích. Klukům přejeme krásné bílé Vánoce, bohatého Ježíška a hodně zdraví v novém roce 2023,“ shodli se Jan Šťastný, trenér kategorie U11 a Daniel Tichý, trenér kategorie U10.

Týmy žáků

Umístění v tabulce po podzimní části

Mladší žáci A - 3. místo

Mladší žáci B - 1. místo

Starší žáci A - 3. místo

Starší žáci B - 1. místo

„Po zaslouženém postupu do vyšší soutěže z prvního místa, jsme byli prakticky ve sjednoceném ročníku věkově umístěni do kategorie mladších žáků. Očekávali jsme klasické rozkoukávání, které se však nekonalo, a výsledkově střed tabulky. Talentovaný ročník 2011, 2012 opět prokázal, že má velkou touhu vítězit a že se nehodlají sklánět před staršími soupeři. O první místo v tabulce jsme přišli až v posledním utkání se Sadskou, což bylo druhé a poslední utkání, ve kterém jsme bodově vyšli naprázdno. Všechno špatné je však i pro něco dobré. Za poslední dva roky jsme v soutěžních utkáních nevybojovali body jen v minoritním počtu. Tudíž nejsme zvyklí prohrávat. Na jednu stranu prima, že se hráčům daří. Na druhou stranu to s sebou logicky nese i tendenci k domýšlení. Tendenci k nezdravému sebevědomí a pocitu, že již všechno umíme. Dvě prohraná utkání nám dala jasně najevo, že toho je ještě hodně co zdokonalovat. A na tom budeme pracovat v příštích sezonách," podotkl Štefan Auer, trenér mladších žáků A.

„Začnu řečí čísel: jsme na třetím místě se stejným bodovým ziskem jako druhý tým a se ztrátou dvou bodů na místo první. Pro jarní část dobrý základ, s vědomím toho, že oba týmy před námi jsme porazili na jejich hřišti a dovolím si říct, že jsme byli v těchto zápasech lepším týmem. Naším cílem bylo umístění na prvních místech tabulky a mít dobrý herní projev, což se nám ve většině zápasů dařilo, a to i v těch, kde jsme poztráceli body. Přesto si myslím, že na herním projevu můžeme ještě zapracovat. Stále to není podle našich představ. Chceme hrát ještě lépe. To, co zvládáme v tréninku, můžeme přeci předvádět i zápasech. Byť je to samozřejmě těžší. Naši horší stránkou byla efektivita v zakončení. V tom se musíme zlepšit a v zimní přestávce se na to zaměřit. To, co se nám povedlo, bylo zápasové vytížení hráčů. Mladší a ti, co nehráli tolik v A týmu, dostali prostor v rezervním mužstvu, které je na prvním místě v okresním přeboru. A naopak někteří z A týmu okusili zápasy dorosteneckého kraje. Nemohu nezmínit také spolupráci s FK Mladá Boleslav, která nám bezvadně funguje. Pět našich hráčů ročníku 2008 se zapojuje do tréninků Mladé Boleslavi a nás jako trenéry těší, že v trénincích s ligovou U15 se neztrácejí. O některé má již Boleslav vážnější zájem. Soutěž sice skončila, ale v tréninkovém a zápasovém procesu jsme až do 18. 12. a od 5. 1.2023 začínáme intenzivní přípravu na jarní sezonu s nabitou zápasovou praxí. A to až do zahájení soutěže. Těšíme se na jaro a věříme v úspěch," uvedl Tomáš Bohatý, trenér starších žáků A.

Trenér Roman Masopust: Nejsme spokojeni. Chceme vyhrávat a být první

„Podzimní sezonu starších žáků B týmu hodnotím pozitivně. Ze třinácti odehraných utkání je jedna porážka. Velmi dobře funguje spolupráce na doplnění hráčů ze starších žáků A týmu, kde točíme převážně ročník 2009. V průběhu podzimní sezony za nás nastoupili i mladší žáci," zhodnotil sezonu Cyril Kramář, trenér starších žáků B.

Týmy dorostu

Umístění v tabulce po podzimní části

Mladší dorost - 12. místo

Starší dorost - 12. místo

„Dá se říct, že náš podzim měl vzestupnou tendenci. A to jak výsledkově, tak herně. Většina týmu patří do ročníku 2007, tudíž přecházeli ze žáků, což není přechod nikterak jednoduchý. Z kraje podzimu se nám nedařilo především bodově, což na kluky nepříjemně doléhalo. Postupně jsme body začali získávat a atmosféra se tím uvolnila. Celý podzim jsme se z různých důvodů potýkali s nedostatkem kmenových hráčů, takže nám vypomáhali i žáci a kluci, kteří již výkonnostně patří do staršího dorostu. Tímto bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci trenérům těchto kategorií Tomáši Bohatému a Jakubu Stachovi (ať se daří na další štaci). Výsledné 12. místo asi odpovídá průběhu soutěže, ale v žádném případě to není náš strop. Na jaře se chceme posunout tabulkou výš, a to způsobem hry, který chceme od hráčů na hřišti vidět. Výsledky na základě hry, nikoli naopak," řekl Josef Holub, trenér mladšího dorostu.

„Do sezony jsme vstupovali již tradičně s poměrně mladým týmem a s cílem pohybovat se mimo sestupové příčky, ideálně do desátého místa. Start soutěže se nám ovšem vůbec nevydařil a po třech kolech jsme nezískali ani jeden bod. Navíc se zranili nebo onemocněli někteří hráči ze základní sestavy, a tak její skládání nebylo vždy jednoduché. Naše výkony se postupně zlepšovaly, a i přes pár vysokých proher se dá nakonec mluvit o poměrně solidním podzimu. Bohužel nastaly i zbytečné ztráty. Kdybychom se jich vyvarovali, mohli bychom být po půlce soutěže rozhodně mnohem výše než na aktuálním 12. místě. Do druhé poloviny sezony půjdeme s odhodláním naši pozici vylepšit. V kabině panuje dobrá týmová atmosféra, na které hodláme i do budoucna stavět," konstatoval Matěj Kamenář, asistent trenéra staršího dorostu.