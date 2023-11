Podzimní část sezony byla neúspěšná. Vinu za to neseme všichni, jak hráči, tak vedení. Hráči mohli v některých zápasech získat více bodů, stejně tak vedení klubu mohlo některé kroky udělat jinak nebo dříve. Zlepšeným závěrem sezony jsme se naštěstí udrželi v kontaktu, ale na jaře to bude hodně tuhý boj.

Venku jste získali jediný bod. Proč vám to u soupeřů tak nešlo?

Doma jsme získali devět bodů, což je taky málo. Takže bych řekl, že nám to nešlo celkově.

Dvakrát jste v průběhu podzimu měnili trenéra. Nejprve Libora Tichého nahradil Milan Ujec, ten ale u mužstva vydržel jen krátce…

Libor Tichý měl v pracovní a osobní rovině spoustu povinností, které mu braly čas na fotbal. Řekl bych, že už jel na maximum, co mohl, a nutno říct, že hráči mu svými výkony na hřišti taky moc nepomohli. Po neúspěšném startu sezony to maximum, které Libor týmu mohl dát, bohužel na zlepšení výsledků nestačilo. Dohodli jsme se tedy na ukončení jeho působení.

Kouč Ujec zůstal jen pár zápasů…

Hledání náhrady za Libora Tichého jsme jako vedení nezvládli. Výběr jsme strašně uspěchali, nechali jsme to v podstatě jenom na Miloši Malinovi, jako sportovním manažerovi, bez dalšího důkladnějšího prověření jeho návrhu, což se v konečném důsledku ukázalo jako fatální chyba. V dané situaci jsme potřebovali úplně jiný typ trenéra a stejně tak bych řekl, že trenér Ujec je dobrou volbou pro úplně jinou skladbu mužstva.

Čáslav podzim zpackala, přesto myslí na záchranu. Pomoci má nový kouč i posily

Po Ujcovi přišel Pavel Šimáček, ale ani pod jeho vedením mužstvo příliš nebodovalo. Co vůbec trenérské změny přinesly s odstupem času?

Po odchodu trenéra Ujce a manažera Maliny získalo mužstvo v pěti kolech devět bodů. Samozřejmě to byla část sezony s hratelnějšími soupeři než třeba v úvodu, ale nepoužíval bych, že mužstvo příliš nebodovalo. Kdybychom v každých pěti kolech získali devět bodů, pokládal byste mi úplně jiné otázky.

Co tedy změny přinesly?

Z krátkodobého hlediska přinesly trenérské změny to, že jsme se udržely v kontaktu a máme na jaře o co hrát. Tohle konstatování se mi vůbec nelíbí, protože je to pro klub jako jsme my dost ostudné, ale je to tak. Z dlouhodobého hlediska věřím, že nám přinesou záchranu v soutěži a diametrálně odlišné následující sezony.

Bude kouč Šimáček pokračovat i v jarní části sezony?

Ano.

Během sezony skončil i manažer Miloš Malina. Proč klub odvolal i jeho?

Miloš Malina působil na pozici sportovního manažera týmů dospělých, tj. A týmu a B týmu. Z této pozice nesl odpovědnost za fungování a výsledky obou týmů. Ani výsledky ani fungování týmů nebyly podle našich představ. Bohužel jsme se i rozcházeli v názoru na to, jak bychom měli pracovat, aby se situace zlepšila.

Na desátou Libiš ztrácíte jen sedm bodů, což není tak mnoho. Sezona ještě není ztracená…

Tady musím říct, že je velká škoda posledního domácího zápasu právě s Libiší. Ten měl být pro nás vítězný. Sezona určitě není ztracená, především díky závěru podzimu. Myslím, že kroky, které jsme udělali a plánujeme udělat, jsou správným směrem k záchraně.

Prohlédněte si fotogalerii z utkání Velim - Kutná Hora

Jak se osvědčily posily, které jste získali před sezonou?

Jsem rád, že se do vyššího fotbalu rozhodl vrátit brankář Jirka Dastych a jsem rád, že se vrátil k nám. Jeho kvality jsou zřejmé jak v tréninkovém procesu, tak v zápasech, do kterých nastoupil. Stejný případ je Matěj Teslík. Ten se rozehrával na podzim hlavně v B týmu, kde v závěru podzimu jednoznačně úroveň okresního přeboru převyšoval. Myslím si, že v jarní části ho budeme vídat v A týmu. Tomáš Petr, který přišel z Vrdů, má bezpochyby potenciál, ale na podzim mu častá zranění bránila ukázat, co v něm je. Dominik Mašek nám výrazně zkvalitnil středovou formaci. Velký přínos u něj byl vidět na tréninku i v kabině. Asi my i Dominik jsme si ale představovali, že jeho čísla v gólech a asistencích budou vyšší. Závěrem ještě zmíním Filipa Moce, který přišel v rozběhnuté sezoně a nastupoval za dorost a A tým. To je do budoucna velmi zajímavý hráč.

Najdete na zpackané sezoně přece jen nějaká pozitiva?

Tuhle otázku využiji trochu k jiné odpovědi, než na kterou směřuje. Pozitivem podzimní části sezony jsou výsledky naší mládeže. Všechny naše mládežnické týmy jsou na předních příčkách svých soutěží a fungují velice dobře. Chci na tomto místě poděkovat jak hráčům, tak trenérům mládežnických týmu za skvělý přístup a výborné výsledky.