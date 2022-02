„Zátěž jsme rozložili na všech osmnáct hráčů do pole, nastoupili jsme i s mladými hráči. Třicet minut bylo od nás dobrých, byli jsme na míči, kontrolovali jsme hru. To byl herní projev, jaký bychom si představovali,“ uvedl po utkání trenér Kutné Hory Jan Holík. Dali jsme dvě branky, jenže pak jsme úplně vypadli z role. První půle byla ještě celkem v pořádku, měli jsme i další šance, ale kvůli nekvalitě jsme nepřidali více gólů. To je naše bolest, na které musíme pracovat. Soupeř dal po naší chybě první branku a dostal se zpět do zápasu. Druhý poločas byl z naší strany herně i výsledkově velice špatný. Jsem z toho vyloženě zklamaný,“ nechápal zkrat svého mužstva kouč Sparty. „Každý bojuje o své místo v sestavě. Hráli jsme špatně především do defenzivy. Měli jsme daleko menší nasazení, vázla nám kombinace a byli jsme zranitelní. Měli jsme i špatnou organizaci hry, zkušení hráči by měli hru řídit a to tam nebylo. Z toho jsem také zklamaný a to také musíme zlepšit,“ zlobil se trenér Holík.

Čáslav sužuje řada zranění, marodka se nevyprazdňuje. Richarda čeká operace

Branky Kutné Hory: Franc, Piskač, Tichý. Poločas: 2:1.

Kutná Hora: Malý - Barenčík, Tulach, Franc, Vokoun - Zrůst, Marek, Nekvinda, Tichý – Piskač, Wolf, střídali Jeřábek, Dostál, Bílek, Exner, Mommers, Vojtíšek, Veselý, Chanžiev.