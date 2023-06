Fotbalistům Hostovlic gratulovali k jejich oslavám devadesáti let od založení klubu bývalí fotbalisté pražské Slavie. V jejich dresu nastoupili třeba Šimurka, Jeslínek, Vávra a další borci, kteří toho na zeleném pažitu dokázali více než dost. Bývalí ligisté porazili domácí mužstvo 9:4. Výsledek ale nikdo neřešil.

Fotbalový klub Hostovlice slavil 90 let od svého založení | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Fotbalový klub z Hostovlic oslavil své kulaté jubileum velice důstojně. Vrcholem oslav bylo přátelské utkání mezi domácími fotbalisty a starou gardou Slavie Praha. Sešívané reprezentovali třeba Juraj Šimurka, Martin Hyský, David Kalivoda, Ivo Svoboda, Jiří Vávra, Jaromír Jindráček a další. Bylo se na co dívat, všichni přítomní si utkání užívali.

Součástí oslav bylo i vystoupení twirlingových závodnic a mažoretek z kutnohorských oddílů, tombola a přátelské utkání příznivců s bývalými hráči Hostovlic.

Lysou položil první gól, pak úřadoval čtyřmi góly hlízovský Puk

„Zhodnotili jsme to tak, že se akce vydařila. Byli jsme spokojeni,“ měl radost Petr Rolenec, funkcionář hostovlického klubu a hlavní organizátor oslav. „Kvitovali to naši hráči i hráči Slavie,“ přidal Rolenec, který byl u zrodu myšlenky takovou slávu uspořádat. „Když jsme to plánovali na schůzi, byl jsem proti. Věděl jsem, co to obnáší. Zapojili ale nakonec i další a povedlo se. Museli jsme sehnat peníze, za což všem patří velký dík. Poděkování patří i paní starostce,“ řekl hostovlický bafuňář. „Sešli se bývalí hráči klubu, bylo to moc příjemné. Přišlo přes tři sta lidí, takže jsme spokojeni,“ dodal Petr Rolenec.