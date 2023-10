Další svoje gólové představení předvedl v pokračování krajské I.B třídy David Novák z Červených Janovic. Čtyřmi góly přispěl k jasné výhře v domácím prostředí nad Říčany. Podobně si vedl Martin Jelínek z Uhlířských Janovic. Jeho hattrick se promítl do konečného skóre v utkání s Vyžlovkou. Úspěšná byla na svém hřišti také Sázava, ta zvítězila těsně nad silnými Říčany. Jediný gól stačina na tři body také Kácovu, který díky tomu porazil vlašimskou rezervu. Paběnice zažily krušné chvíle v Pečkách, kde dostaly osm branek.

Z fotbalového utkání I.B třídy Červené Janovice - Kácov | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Červené Janovice – Říčany 6:1

„Podali jsme skvělý a organizovaný výkon, tým ukázal velký charakter,“ mluvil za celý tábor domácích fotbalista Tomáš Dudla. „V prvním poločase jsme se ujali dvoubrankového vedení. Do druhé půle jsme šli s tím, že nechceme opakovat situaci z minulého týdne a pustit soupeře na rozdíl jedné branky. Říčany zvýšily aktivitu směrem dopředu, což nám paradoxně vyhovovalo. Naše defenziva pracovala skvěle a otevíraly se nám prostory pro rychlé brejky, které jsme dokázali využít a zápas tím rozhodnout. Mrzí mě jen inkasovaná branka, chtěli jsme to dohrát na nulu vzadu, Záruba podal skvělý výkon a čisté konto by si zasloužil,“ konstatoval Dudla. „Říčanům přeji do zbytku sezony hodně zdaru, prezentovaly se velmi sympatickým dojmem,“ dodal hráč Červených Janovic.

Branky: 38., 52., 66. a 77. Novák, 23. Jonáš, 78. Mařík – 79. Gyurics. Poločas: 2:0.

Sázava – Kunice 2:1

„Moc těžký zápas. Kunice nám úplně nesedí. Jsou na nás vylezlé a mají šikovné hráče ve středu hřiště. Na začátku jsme přežili dvě šance. Bohužel potom začal festival šancí, které jsme trestuhodně zahodili. My jsme sice měli hromadu šancí, ale Kunice byly pořád nebezpečné. Dva naše vydařené góly utkání rozhodly. Máme radost, jsou to hodně vybojované body,“ zhodnotil utkání hrající trenér Sázavy Pavel Chuchla.

Střelecké trápení Čáslavi pokračuje. Na druhé Benátky si nepřišla

Branky: 51. Danko, 71. Král – 90+2. Skála. Poločas: 0:0.

Uhlířské Janovice – Vyžlovka 3:0

„Dá se říct, že jsme měli zápas celý zápas pod kontrolou. Soupeř si vypracoval jen jednu šanci. Byl to dobrý týmový výkon, chválím kluky, takhle by to mělo vypadat. Jsem rád za nulu vzadu to jsme potřebovali. Mělo to malinké mouchy v zakončení, ale hrál se slušný kombinační fotbal a soupeře jsme předčili ve všem. Jsme rádi za tři body,“ jásal spokojený trenér Uhlířských Janovic Martin Dotlačil.

Branky: 29., 44. a 61. Jelínek. Poločas: 2:0.

Kácov – Vlašim B 1:0

„Z naší strany dobré utkání, kterému chyběly jen góly. Především v prvním poločase jsme dominovali a předčili Vlašim v pohybu i nasazení. Bohužel v koncovce jsme byli nepřesní nebo hosty podržel výborný gólman. Naštěstí jsme v poslední minutě prvního poločasu dotlačili míč do brány a ujali se vedení,“ okomentoval první půli trenér Kácova Michal Veliký. „Druhá půle byla herně už více vyrovnaná, ale přesto jsme několik nadějných příležitostí měli. Jak se blížil konec utkání, začala zlobit i Vlašim, ale do žádné gólovky jsme je nepustili a zkušeně jsme si výhru pohlídali. Musím kluky pochválit za dobře odvedený výkon. Také musím pochválit rozhodčí, kteří nepodlehli atmosféře derby a po celé utkání měli stejný metr a byli velice přesní,“ přidal kouč vítězného celku.

Vrdy si vyšláply na lídra, hlízovský kouč Linhart mluvil o vendetě z pravěku

Branky: 45+1. Petrů. ČK: 89. Čermák (Vlašim). Poločas: 1:0.

Pečky – Paběnice 8:1

„Vývoj utkání předznamenala už první minuta, kdy Zajíc otevřel skóre. Domácí byli od začátku lepší, už první minuta napověděla. Snad v patnácté sekundě jsme dostali branku. Domácí šli do zápasu zaťatí, agresivní a byl to běhavý soupeř. To nám dělalo problémy. Pečky vyhrály zaslouženě. My se z tohoto zápasu musíme oklepat a příští domácí utkání musíme zvládnout daleko lépe. Jak nasazením, tak výsledkově,“ uvědomuje si hrající trenér nováčka z Paběnic Jaroslav Vlach.

Branky: 1., 41., 54. a 56. Zajíc, 31. T. Müller, 73. a 78. Brunclík, 81. Němec – 87. Blažek. Poločas: 3:0.