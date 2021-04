/ANKETA/ Disciplinární komise UEFA vynesla ve středu tresty k zápasu Evropské ligy mezi Glasgow Rangers a Slavií Praha. Obrovskou vlnu emocí vyvolal i na Kutnohorsku desetizápasový distanc pro Ondřeje Kúdelu.

Český fotbalový obránce Ondřej Kúdela dostal tvrdý trest. UEFA jej za údajný rasismus potrestala stopkou na deset soutěžních utkání. | Foto: ČTK

„Nemám pro UEFA slušné pojmenování. Někdo, kdo zmrzačí brankáře úmyslným kopem do obličeje dostane čtyři zápasy, druhý zbije soupeře před kabinami a dostane tři zápasy. Pak někomu Kúdela vynadá do černochů, když to černoch je, a dostane deset zápasů,“ zuřil fotbalový trenér Radek Kulhánek. „Myslím si, že hráči jiné rasy toho teď budou využívat a každý hráč, který se na ně jen zle podívá, bude dostávat tresty,“ dodal.