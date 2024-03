Začali jsme 10. ledna lehkými výběhy a postupně jsme zvedali zátěž. Trénujeme hlavně na umělé trávě v Janovicích.

Měli jste naplánované soustředění?

Soustředění jsme měli v Horní Branné, kde jsme byli čtyři dny. Trénovali jsme dvakrát denně - dopoledne výběhy a odpoledne práce s míčem na umělce ve Vrchlabí plus ranní rozcvička a posilovna.

Co je hlavní náplní celé přípravy? Na co se nejvíce zaměřujete?

Příprava je určitě v duchu nabírání síly a fyzičky. Po soustředění jsem se chtěl zaměřit hlavně na míč a soustředit se na rozestavení hráčů na hřišti, útočné akce, kompaktnost obrany, ale bohužel nám počasí nepřeje a na hřiště jít pořádně nemůžeme, jelikož je celé pod vodou.

Kolik jste mužstvu naplánoval přípravných zápasů a s kým?

Přípravné zápasy jsme měli sjednané čtyři - s Třemošnicí, Zásmuky, Velimí B a Kutnou Horou (mix hráčů A, B, dorost).

Mužstvo Kácova je bez nových tváří, soustředění posílilo týmového ducha

Co čekáte od přípravných zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů?

Jsou to přípravné zápasy, ale požaduji výkon na sto procent. Chci zkusit hráče na určitých pozicích a jak by tam měli hrát. Zkoušíme i nadějné hráče z dorostu, takže doufám, že jim vše vyjde a zapojí se s námi, když bude potřeba i do mistrovských zápasů.

Kdo do týmu přišel, popřípadě koho zkoušíte nebo koho ještě chcete?

Zatím není nic definitivního, ale jednáme s Michalem Čermákem, který hrál v Pardubicích.

Kdo kádr opustil?

Kádr nikdo neopustil a doufám, že ani neopustí a zůstaneme pohromadě.