Osobně jsem vcelku spokojen. Přihlásil se nám podobný počet týmů, jako před covidem, nějak se to celé povedlo nastartovat, ale to je zásluha klubů, ne naše. Pro mě bylo důležité, že se noví lidé zorientovali, přece jenom se dvě komise a skoro celý Výkonný výbor úplně vyměnily.

Bylo těžké připravit vše na soutěžní ročník?

Tím, že ve Výkonném výboru zůstal i kolega Šturm, bylo to všechno jednodušší. Neříkám, že vše, co jsme udělali, se nutně setká se super odezvou, ale zatím to jde. Jak zrušení penalt, tak hokejové střídání ve IV. třídě berou kluby i hráči pozitivně, tak uvidíme, chci se s nimi potkat.

Ve fotbalových kruzích se nejvíce mluvilo o dvou kauzách. Tou první je nedostavení se rezervy Tupadel k utkání do Červených Janovic a následné tahanice o výši odškodného pro domácí tým. Jak hodnotíte kauzu s odstupem času?

Nedostavení se B týmu Tupadel nás neteší, dostaly samozřejmě trest dle řádů. Na druhou stranu je těch kontumací za nedostavení se k utkání v průběhu podzimu ve třrtí třídě asi pět. Reakce Červených Janovic mi přišla nepřiměřená, ten humbuk, který se kolem toho udělal, mi přišel zbytečný.

Tou druhou je odstoupení Horních Bučic na hřišti Červených Janovic na protest proti verdiktům rozhodčího…

V rámci výkoného výboru jsme tuto kauzu projednávali v rámci odvolání Horních Bučic a toto odvolání jsme jako nedůvodné zamítli. Celé se to točilo s nespokojeností s výroky rozhodčích. Já jim to neberu, že se jim výkon nelíbil, ale tohle řešení, které zvolili, je pro mě za těchto okolností nepřijatelné. Ještě do toho zamíchali svaz, že jsme jim přeložili o týden dřív nějaký zápas a že Červené Janovice mají tři rozhodčí často. Už se tam toho zamotalo moc. Vina se hledala všude jinde, ale oni ani s odstupem neřekli: pohnojili jsme to. Musíme se z toho všichni ale nějakým způsobem ponaučit.

Roman Masopust: Kluci mají vše fotbalově před sebou, mohou se velmi zlepšovat

Zmínili jsme rozhodčí. Jaká je situace ohledně rozhodčích. Máte jich dostatek?

Povedlo se nám s komisi rozhodčích přivést pár nových sudích. Do náborů znovu šlápneme v zimě, tímto bych chtěl všechny zájemce z řad dorostenců, hráčů současných i bývalých vyzvat k zapojení. Zkusit si fotbal z jiné stránky a je nutné říci, že odměny pro rozhodčí nejsou špatné a já pevně doufám, že dále porostou. Chystáme se nové rozhodčí více podpořit.

A co vás dále potěšilo?

Společně se Sportovně-technickou komisí jsme přistoupili k menšímu rozložení zápasů do víkendu a výsledkem bylo osmdesát pět procent zápasů v okresním přeboru obsazení třemi rozhodčími, což nám můžou okresy ve středních Čechách závidět. V některých nemají ani obsazené nejnižší soutěže. Dále se mi líbí práce široké komise mládeže, někdo k tomu byl skeptický, ale já chci, aby byl slyšet hlas co nevíce lidí a týmů. Přece jenom v mládeži jsou ty pohledy více rozdílné. Je rozdíl mládeže v Čáslavi, Kutné Hoře, Uhlířských Janovicích, Suchdole nebo někde, kde mají stěží jedno mládežnické družstvo. Zatímco u dospělých je ta různorodost menší.

Největší radost tedy máte s prací u mládeže?

S tím souvisí i nastartování výběrů OFS mládeže, tam se toho trenéři, hráči i rodiče zhostili na výbornou. Další věc jsou nábory ve spolupráci OFS a klubů. Těší mě, že se objevily zárodky pro fungování nových mládežnických mužstev, zejména tam, kde dosud nebyly – Bílé Podolí, Kaňku, Sedlci a podobně, nerad bych někoho opomněl. Určitě je prostor pro další zlepšení i například v komunikaci, udělal se základní web, rozpohybovaly sociální sítě, ale chceme to dále posouvat.

Co vás tedy na podzimní části sezony nejvíce zklamalo?

Zmínil bych to, že v „revoluční“ náladě chtějí všichni změnu, ale neuvědomují si, že změna musí přijít hlavně od oddílů, svaz k tomu jen vytváří podmínky. Pokud budou oddíly zahleděny jen do sebe, sledovat jen své bezprostřední zájmy a hledat chybu u jiných, tak se moc nikam neposuneme. Jako předseda OFS bych byl i rád, když už se něco stane, aby se k tomu všichni dokázali postavit a ne si tu realitu trochu přizpůsobovat tak, jak jim to vyhovuje. Zklamáním pro mě bylo i to, že jsem chtěl odehrát podzimní část v útoku Viktorie Sedlec a dát pár gólů a místo toho jsem si hned ve třetím zápase přivodil komplikované zranění ruky. Tak jsem odehrál už jen poslední kolo (smích).

Nelitujete ještě, že jste do funkce předsedy šel?

Rozhodně ne. Na té cestě, která směřovala k volební valné hromadě i potom, jsem potkal hodně zajímavých a schopných lidí. Vytvořili se dobré vazby, v okolních okresech i na Středočeském fotbalovém svazu z toho může OFS Kutná Hora benefitovat. První vlaštovkou byl projekt letajících trenérů a seminářů, což umožnilo uhradit náklady na ně z dotace. Zatím se mi ani nedonesly stížnosti od klubů na rozhodčí v zápasech proti Viktorii Sedlec, kde působím. Rozhodčím jsem to ostatně kladl na srdce už na semináři před sezonou, ať mě i klub berou jako kterýkoliv jiný. Nešel jsem to dělat, abych čerpal nějaké výhody.

ROZHODNĚTE: Kdo byl nejlepším podzimním střelcem Kutnohorska?

Vy máte za sebou úvodní část po zvolení do funkce předsedy. Jak vnímáte svoje působení v čele okresního svazu a dění ve fotbale po volbách?

Jsem rád, že jsme s většinou klubů i funkcionářů překonali to předvolební napětí, kdo bude na čí straně. Snažím se měřit všem stejným metrem, neberu ti byli se mnou a ti proti. Ale myslím, že to už skoro odvál vítr. Celkově myslím, že se fotbal vydal na všech úrovních správným směrem. Představoval jsem si sám, že některé změny, hlavně nahoře, budou rychlejší a rozsáhlejší. U některých osob se pořád divím, že mohou v placených funkcích působit. Rád bych to s kolegy z ostatních OFS či KFS vyhodnotil a následně případně to probral i s vedením svazu. Předseda Fousek ostatně slíbil, že u něj máme dveře otevřené, tak věřím, že k určitému hodnocení dojde.

Fotbal a sport obecně stále komplikují koronavirová opatření. Jak to zvládl okresní fotbal z tohoto pohledu?

Naštěstí dobře, sezona skončila víceméně se startem současné vlny. Jedno utkání, které bylo přeloženo, se dohrálo o týden později. Bohužel nás to ovlivní v zimním programu. Chtěli jsme od ledna dělat zimní ligu na umělé trávě, turnaje žáků na Klimešce, setkání s kluby s Výkonným výborem a komisemi, plus nějaké workshopy. Vše budeme muset asi odvolat či udělat on-line. Zachováme jen turnaje pro mládež do dvanácti let.

Jak budou vypadat vaše fotbalové aktivity a to nejen na okrese během zimní přestávky?

Prosinec bude na svazu hodně administrativní. Rád bych probral s kluby i komisemi, kde je prostor ke zlepšení v činnosti OFS. V lednu snad bude čas probrat poznatky komisí v rámci Středočeského krajského fotbalového svazu a zkusit se zamyslet nad dalšími společnými projekty. Do toho vypadá, že nás s kolegy z etické komise FAČR čeká dost práce. Do toho vstupují tradičně dobře informovaná média, snad to nesklouzne k probírání věcí soukromé povahy či vytržených z kontextu. Byl bych radši, kdybychom rozhodli a pak to řešila média než obráceně.