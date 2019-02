Tupadly – Dvacetiletý fotbalový útočník Jan Ryšán se po 8 letech vrátil na jaře do sestavy Tupadel. A Hned stihl nastřílet v okresním přeboru 8 branek.

Tupadelský fotbalista Jan Ryšán. | Foto: Foto: archiv J. Ryšána

Honzo, jak začala vaše fotbalová kariéra, kdo vás k fotbalu přivedl?

Fotbal jsem začal hrát asi v pěti letech v Tupadlech. Už od školky mě fotbal bavil a bylo jasné, že ho hrát budu. Na první trénink mě přivedl táta společně s mým starším bratrem, který začal hrát ve stejnou dobu jako já.

Kdo byl vaším prvním trenérem, a byl to zároveň trenér nejdůležitější?

Mými vůbec prvními trenéry byli pánové Alois Moravec a Jan Havelka st. Nechtěl bych mezi nimi dělat nějaký rozdíl. Oba dva mi pomohli k tomu, aby mě fotbal bavil, a zároveň mě naučili úplné fotbalové začátky. Jsem za to rád a patří jim za to velký dík.

Vzpomenete si na svůj první gól v tupadelském dresu?

Tak určitě, to si vzpomínám přesně. Bylo to na žákovském turnaji na Horkách, v zápase proti domácímu TJ Slovanu Horky. Byl to fantastický pocit vstřelit svůj první gól a navíc ještě v takovém zápase. Vyhráli jsme 27:0.

Z Tupadel jste odešel do fotbalového světa, první štací byl tehdejší FC Zenit Čáslav, jak byste popsal své působení v něm, a jak jste se vlastně do Čáslavi dostal?

Do Čáslavi jsem se dostal, dá se říci šťastnou náhodou. Hráli jsme školní fotbalový turnaj v Čáslavi na umělé trávě a tam si mě všiml Radek Pařez a pozval mě na první trénink. Přestoupil jsem z potěžské základní školy na ZŠ Sadová a začal hrát za Čáslav. V čáslavské mládeži jsem byl spokojený, poznal jsem nové spoluhráče a také skvělé trenéry, kteří mě hodně naučili.

Na kterého z čáslavských mládežnických trenérů vzpomínáte nejraději?

Nejvíce asi na Milana Miklušičáka, který nás v našem věku naučil mnoho věcí, a za jeho vedení jsme vybojovali s ročníkem 93/94 postup z krajského přeboru zpět do divize.

Co se s vámi a vaší kariérou dělo po přesunu z žákovské kategorie do dorostu?

Dva a půl roku jsem ještě působil v dorostu Čáslavi, a zároveň jsem chodil poslední půlrok hrát za rezervní tým. Po podzimu 2010 jsem dostal nabídku z FC Hradce Králové, kterou jsem neodmítl. První půl rok jsem nastupoval v B-dorostu v 1. dorostenecké lize, kde jsem se trefil například i proti SK Slavii Praha či pražským Bohemians 1905. Následující sezonu jsem už nastupoval za první mužstvo dorostu v extralize.

Když jste skončil v dorostu Hradce Králové, na chvíli jste se objevil zpět v Čáslavi, ale netrvalo to příliš dlouho, co se stalo? Nebyl jste to jen vy, ale více mladých talentů, kteří se v Čáslavi objevili, ale rychle z ní zmizeli?

Ano to máte pravdu. Objevil jsem se v Čáslavi na půl roku. V létě jsem nastoupil do přípravy s áčkem, kde byla ovšem velká konkurence a mladí odchovanci nedostali tolik příležitostí ukázat se v přípravných zápasech, a tak nás přesunuli do „juniorky." Tam to ale bylo velmi těžké, na tréninky nás chodila dobrá parta, ale mistrovská utkání hráli úplně jiní hráči, na úkor mladých kluků, kteří poctivě trénovali a nedostali v zápasech šanci, tím nemyslím sebe, ale například kluky jako Radek Zoufalý či Josef Horyna. Jak by se vám hrálo s hráči, které neznáte ani z tréninků a v mnoha případech se s nimi ani nedomluvíte česky?

Z Čáslavi jste zamířil zpět do mateřských Tupadel. Na jaře se vám dařilo a vstřelil jste 8 branek. Co bylo hlavním důvodem vaší střelecké formy?

Rozhodně to nebylo jen o mě, ale spíše o tom, že se dařilo celému mužstvu. Máme tady výbornou partu mladých hráčů, kteří jsou doplnění zkušenými matadory, a funguje to skvěle. S dobrou náladou v kabině rostou i naše výkony. Velkou zásluhu má na našich výkonech trenér Krajíček a v neposlední řadě nás žene vpřed jedinečný fanklub TJ Star Tupadly.

Na to, že vám je teprve dvacet let, jste prošel rukama mnoha trenérů, kdo z nich na vás zapůsobil nejvíce bez ohledu na soutěž, kterou jste pod ním hrál?

Tak určitě můj trenér v Hradci Králové Luboš Prokopec. Nikdy jsem nepoznal jiného člověka s takovým zápalem do fotbalu, s úsilím, které vkládal do přípravy tréninků, aby se v nich hráči zdokonalovali a hlavně to nebylo jen o trénincích, ale naučil mě, jak se na vysoké sportovní úrovni dobře stravovat a regenerovat. Na jeho nízký věk už má za sebou mnoho úspěchů, jako titul v dorostenecké extralize s Hradcem Králové. Úspěchy ho dostali až do hradeckého áčka.

To byl trenér. A na jaký svůj zápas vzpomínáte nejraději?

Tak to je složité, zažil jsem spoustu dobrých zápasů, ale asi ten nejpovedenější byl ještě za Hradec Králové proti Bohemians 1905, v němž jsem vstřelil dvě branky a rozhodl o našem vítězství 4:2. Zároveň jsme byli první tým, který dokázal „klokany" porazit.

Nastoupil jste v širokém spektru fotbalových soutěží, je vůbec ještě něco, čeho byste chtěl dosáhnout? Přeci jen máte velkou část kariéry ještě před sebou.

Vždy se dá dosáhnout něčeho nového. Ale hlavní je, aby mě fotbal bavil a hrál jsem v dobré partě lidí a v dobrém prostředí pro fotbal.

Chtěl bych poděkovat všem, co mě v mé dosavadní kariéře podporovali. Zejména svým rodičům, kteří do mě vložili hodně svého volného času, úsilí a také finančních prostředků. Bez jejich podpory bych se nikdy tam, kde jsem byl, nedostal.

Adam Procházka