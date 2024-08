V prvním semifinálovém utkání vyhrály Uhlířské Janovice nad Kunicemi jasně 6:1. Góly vítězů dali Beneš, Kulhánek, Jaroslav Kopp, Roubíček a dva Tomáš Kopp. „Utkání bylo jednoznačné. Soupeř nás zlobil jen asi patnáct minut, pak mu došly síly. My jsme měli další šance a mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem,“ uvedl janovický fotbalista Antonín Beneš.

Ve druhém dopoledním zápase vyhrál domácí Lužec nad rezervou pražského Meteoru také jasně 5:0. Souboj o třetí flek byl vyrovnaný, nakonec jej vyhrály Kunice těsně 4:3, skončily třetí a poslední pozice tak zbyla na pražský celek.

Finálový souboj dvou nováčků krajské I.A třídy vyzněl lépe pro pořadatelský tým, který zvítězil 3:0, takže ve dvou zápasech ani jednou neinkasoval. „Prvních patnáct minut jsme měli převahu, jenže jsme nedali tři vyložené šance. Pak jsme po chybách dostali dva góly. Poté jsme tlačili, ale nedokázali jsme vstřelit žádný gól, domácí si to pohlídali a přidali pojistku,“ uvedl Antonín Beneš.

Nejlepším brankářem turnaje byl pořadateli vyhlášen uhlířskojanovický Srba.

Pro Uhlíře byly tyto dva zápasy generálkou před startem mistrovské soutěže. „Závěr přípravy byl kvůli dvěma zápasům náročný. Nehráli jsme špatně a to nám ještě chyběli čtyři hráči, kteří jsou na dovolené. Šanci tak dostali i dorostenci. Hráli jsme to, co jsme si řekli a nebylo to špatné,“ pochvaloval si poslední dva přípravné mače Beneš. „Byla to dobrá generálka, turnaj se klukům líbil,“ dodal Beneš.

Jeho tým se musel obejít bez gólmana Kmocha, který se v přípravě zranil a jeho start na začátku sezony je hodně nejistý.

Za Janovice nastoupili: Srba – Barták, Zadražil, Kopecký, Kulhánek, Beneš, Vinický, Šusta, Randliszek, Roubíček, Veselý, Čálek, J. Kopp, T. Kopp, Staněk.