Na novou sezonu se naladili vítězstvím, i když sami třikrát inkasovali. Fotbalisté Kutné Hory chystající se na další sezonu v nejvyšší krajské soutěži porazili v generálce mužstvo Třemošnice hrající stejnou soutěž na Pardubicku. Hattrickem se blýskl útočník Křelina.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kutná Hora – Třemošnice 4:3

„Poslední utkání před ostrým startem do nové sezony jsme začali velmi dobře a v prvním poločase jsme byli díky aktivitě, dobrému pohybu a kombinaci určitě lepším týmem. Opět jsme si vytvořili dostatek gólových příležitostí, ale pouze dvě skončily v bráně soupeře. Ale i soupeř měl po individuálních akcích z křídelních prostorů několik šancí, při kterých nás podržel Malý dobrými zákroky,“ hodnotil první poločas generálky trenér Kutné Hory Libor Tichý. „Ve druhém poločase jsme navýšili už na 3:0 hattrickem Křeliny. V tu chvíli jsme si v hlavách mysleli, že je zápas rozhodnutý a ztratili jsme koncentraci. Soupeř nás za to třikrát potrestal. Nakonec jsme se po gólu Šámala opět dostali do vedení a výsledek pohlídali do konce utkání,“ řekl Tichý. „Takže generálku jsme zvládli vítězně, jsme spokojeni i s předvedenou hrou zejména v prvním poločase, ale vztyčeným prstem je pro nás několikaminutový výpadek, při kterém jsme dovolili soupeři vyrovnat. Věříme, že se z toho kluci ponaučí a v sezoně se nám to nestane,“ dodal kouč Kutné Hory.

Velká čáslavská obměna. Divizní tým přivítal hned sedm nováčků

Branky K. Hory: Křelina 3, Šámal. Poločas: 2:0.

Kutná Hora: Malý – Dostál, Franc, Exner, Mommers, Piskač, Mašek, Stieber, T. Petr – Křelina, Němec, střídali: Dastych, Pleva, Teslík, Honc, Šámal, M. Čáp, Cimr.