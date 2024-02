Přestože se nováček fotbalové I.B třídy ve skupině D z Červených Janovic několikrát během podzimní části sezony potýkal s malým počtem hráčů, dokráčel k velice solidní páté příčce a zisku třiadvaceti bodů. Úkolem pro vedení klubu mělo být v zimní pauze hledání posil pro doplnění kádru. Jak se to podařilo? Nebo naopak někdo kádr okolo bývalého prvoligového fotbalisty Martina Jiránka opustil?

Pro Červené Janovice může být příjemné, že nikdo z hráčů neodešel. „Z podzimní soupisky kádr neopustil nikdo,“ uvedl hrající mluvčí červenojanovického klubu Tomáš Dudla.

Vrdy v prvním mači padly, kouč zařadil do sestavy dorostence. A co posily?

A co příchody? Podařilo se někoho přivést? „Zatím nemáme podepsanou žádnou posilu, ale jednání stále probíhají. Co se posil týče, koukáme se směrem do vyšších soutěží a když někoho přivedeme, tak hráče pro základní sestavu,“ objasnil strategii klubu Dudla.

Mužstvo zahájilo přípravu na začátku února. „Trénujeme na umělé trávě na pražském Vyšehradě,“ podotkl defenzivní fotbalista týmu z Červených Janovic, jehož tým vypustil zimní soustředění na horách. „Soustředění v plánu nemáme. I s ohledem na časové možnosti jsme se rozhodli jít cestou trošku jiného formátu zimní přípravy,“ řekl Dudla.

Podobně jako v jiných týmech je hlavní náplní celé přípravy vylepšení kondice a také herní projev. „V zimní přípravě potřebujeme trošku dobít baterky. Zaměřujeme se především na herní projev a nabírání fyzické kondice,“ přitakal dvaatřicetiletý fotbalista.

Prohlédněte si fotogalerii z mistrovského utkání Červené Janovice - Sázava (4:3)

Ladit herní formu bude mužstvo v pěti přípravných zápasech. Červené Janovice se totiž účastní zimního turnaje. „Je to v rámci zimního turnaje v Humpolci. Odehrané máme jedno utkání proti účastníkovi okresní soutěže z okresu Pelhřimov,“ prozradil Dudla.

A co čekají Červené Janovice od turnajových zápasů vzhledem k síle a kvalitě soupeřů? „Chtěli bychom se zase o kus posunout v rámci herního projevu. To znamená dostat do hry více automatismů, vyzkoušet si nové herní styly a taktické varianty,“ dodal červenojanovický hráč Tomáš Dudla.