A to přitom dvacetiletý fotbalista nehraje na hrotu útoku tak dlouho. Jeho původní „profesí“ bylo spíše gólům zabraňovat z postu středního obránce. „Jsem sám trošku překvapený, od malička jsem hrál obránce. Můj post byl stoper a s příchodem do Nových Dvorů jsem se posunul dopředu. Zatím bych řekl, že se docela daří,“ uvedl hráč, který kroutí v Nových Dvorech třetí sezonu.

Poslat tohoto hráče do útoku, to byla trefa do černého. Nejlepší střelci soutěží většinou bývají z nejlepších celků, tady to tak úplně neplatí. Mužstvu Nových Dvorů patří spíše příčky ve středu tabulky. Jenže mladý fotbalista prostě střelecky září. „Kluci z týmu mě umí dobře vyslat za obranua pak už je to v mém případě o štěstí,“ říká o svém střeleckém umění skromně Kosprd. „Myslím si, že kdybychom se sešli pokaždé v plné sestavě, hrajeme o pár příček výše.“

Je odchovancem Kutné Hory, hrál také za dorost Čáslavi. Není pro něj okresní přebor málo? Co takhle si vyzkoušet v budoucnu vyšší soutěž? Student oboru podnikání na střední škole v Kutné Hoře má jasno. „Je mi dvacet let, rád bych si zkusil zahrát vyšší soutěž,“ přiznal autor jedenácti podzimních tref.

Trenéři a funkcionáři dalších týmů určitě dobře vědí, že umí dávat branky. Nabídky ale zatím nepřicházejí.

„O žádné zatím nevím,“ pokrčí rameny mladík, který má rád kebab, pizzu a rajskou omáčku.

Letošní sezonu skvěle začal, dával gól za gólem. Pak se ale na šest utkání střelecky odmlčel. Důvodů je hned několik.

„Jeden zápas jsem chytal, také jsem byl nemocný. Dále jsme se také nesešli v optimální sestavě. Vše je také trochu o štěstí. Šance byly, ale bohužel,“ usmál se fanoušek pražské Sparty a obdivovatel Messiho.

V průběhu podzimní části soutěže ale také nastřílel dva hattricky. Většina týmů má jasně daný sazebník částek, za co mají hráči platit. Stejné je to i v Nových Dvorech. Takže o nějakou menší finanční čásku bude Kosprd určitě lehčí. „Tak nějaký sazebníček tam je,“ přitakal odchovanec Kutné Hory, který bydlí v Kobylnici. „Ale zatím jsem nic neplatil,“ pousmál se. Pokladník ale určitě nezapomněl…

V jednom utkání dostal také červenou kartu, bylo to po dvou žlutých. Nějakého bouřliváka nebo rabijákav osobě mladého hráče ale rozhodně nehledejte. „Myslím, že jsem spíše klidnější hráč. Ale dokážu se i naštvat,“ dodal David Kosprd.

David Kosprd

Bydliště: Kobylnice

Narozen: 19. října 2001 v Čáslavi

Studuje: obor podnikání v Kutné Hoře

Znamení: Váhy

Záliby: fotbal

Oblíbené jídlo: kebab, pizza, rajská

Oblíbené pití: Mirinda

Oblíbený film: Rychle a zběsile

Oblíbená hudba: Ca$hanova Bulhar

Oblíbený klub: AC Sparta Praha

Oblíbený fotbalista: Messi