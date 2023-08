Před sezonou jste se vrátil domů do Čáslavi ze svého angažmá v hradeckém béčku. Proč jste se tak rozhodl?

Rozhodl jsem se tak, protože jsem odchovanec Čáslavi. Tady jsem začínal a znám to tady. Mám to tady rád a je mi tu dobře. Navíc jsem v hradeckém B týmu nedostával mnoho příležitostí. Dostal jsem nabídku z Čáslavi, tak jsem neváhal.

Kdy jste do Hradce odešel a kolik času jste tam strávil?

Do Hradce Králové jsem odcházel ve svých šestnácti letech z klubu FC Vysočina Jihlava, kam jsem přestupoval z Čáslavi. V Hradci jsem byl od svých šestnácti do svých devatenácti, takže vlastně celý dorost plus jedna sezona v B týmu Hradce Králové.

Jaké bylo hradecké angažmá?

Hradecké angažmá nebylo takové, jaké jsem očekával. Brzdila mě těžká zranění a tudíž jsem ani moc nehrál, jeden rok jsem nehrál vlastně vůbec. Měl jsem zlomeninu v oblasti pánve. Po dorostu jsem se dostal do hradecké rezervy, kde jsem ovšem nedostával moc příležitostí a bylo mi umožněno jít na půl roku na hostování do Čáslavi. Po podzimní části sezony jsem se vrátil zpátky do Hradce. Na jaře jsem ale opět nedostal skoro žádnou příležitost a tudíž jsem se rozhodl vrátit zpět do Čáslavi, kde jsem odehrál podzimní část sezony.

Hlízovský kouč Linhart musel reagovat na nečekané odchody dvou hráčů

Vy jste už část minulé sezony odehrál v Čáslavi, pak jste se vrátil do Hradce. Nebyla to chyba?

Zda to byla chyba, to člověk nikdy neví. Každopádně jsem ztratil půl roku tím, že jsem seděl na lavičce a nehrál. Jestli to byla chyba ukáže až čas.

Co si slibujete od svého působení v Čáslavi?

Od svého působení v Čáslavi si slibuji pomoct týmu, dobré týmové výkony a výsledky. Od sebe si slibuji nějaké kanadské body. Jak asistence, tak góly. Musím na sobě stále pracovat, je toho ještě mnoho, co by šlo zlepšit.

Čáslav v minulé sezoně skončila na sestupové pozici, nakonec bude ve stejné soutěži pokračovat. Dokážete odhadnout, jak budete mít silný tým?

Příprava se nám nepovedla tak, jak bychom si přáli. Nicméně věřím, že sezona bude úspěšná. Důležité je chytit začátek soutěže, abychom byli v psychické pohodě, pak se hraje o mnoho lépe.

Váš otec dlouhá léta fotbal hrál a vlastně je stále aktivním hráčem. Navíc působí v Čáslavi jako trenér. Fotbal u vás bude asi téma číslo jedna, je to tak?

Ano, je to tak, jak říkáte. Občas se stává, že se spolu o fotbale bavíme tak často, že to štve ostatní členy naší rodiny, kteří nám říkají, že jsme blázni, že nemyslíme na nic jiného. Občas je to až úsměvné (smích).

VIZITKA

Bydliště: Čáslav

Narozen: 26. srpna 2003

Zaměstnání/škola: momentálně nezaměstnaný, letos dokončil Obchodní akademii v Hradci Králové

Znamení: Panna

Záliby: motocykl, chození po přírodě

Oblíbené jídlo: řízek s bramborama (smích)

Oblíbené pití: Coca Cola

Oblíbený film: Pulp Fiction: Historky z podsvětí

Oblíbená hudba: český a zahraniční rap