„Hra začala poměrně ve vysokém tempu. Dařilo se nám držet balon a kluci měli slušný pohyb po hřišti. Z mého pohledu se na zápas hodně těšili, přece jenom je to poměrně už dlouho od posledního zápasu a byl vidět určitý hlad si zahrát. Na druhou stranu tahle dlouhá přestávka má vliv na horší orientaci v prostoru mnoha hráčů, z čehož pramení více chyb,“ konstatoval nový trenér čáslavské juniorky Vratislav Junek.

„Přes dvacet minut jsme soupeře jasně přehrávali kombinačně, pohybem, rychlostí i důrazem, což vedlo ke třem vstřeleným gólům. Hned na začátku byl ve velké šanci Tuzar, který po kolmici obranou šel sám na brankáře, bohužel mu trefil nohu. První gól padl po faulu na Vilíma ve vápně. Následně penaltu proměnil Havrda. Další dva góly dal Vilím po hezkých akcích, a popravdě jich v tomto utkání mohl dát určitě víc. Myslím, že mu tenhle zápas vysloveně seděl a hrál velmi dobře a uvolněně. Mám radost, když vidím, že je útočník drzý, a jde kolem vápna do rizika. Moc nám dopředu pomohl, jelikož útočníka nemáme,“ chválil Junek posilu z áčka.

„Soupeř se za dvacet minut nedostal v podstatě přes půlku a prohrával zaslouženě tři nula. Kdyby se fotbal hrál třicet minut, tak jsme byli nad míru spokojeni, jenže to se nehraje a po půl hodině a momentálním výsledku jsme značně polevili hlavně v pohybu, začali jsme nesmyslně hrát dlouhé balony a ztratili jsme kontrolu nad hrou. Holice objevily naši slabinu v podobě dlouhých balonů za stopery, se kterými si zatím neumíme poradit a vytvořili si několik gólových situací, které naštěstí neproměnili. Bohužel jsme jim první gól dali sami. Chyba v rozehrávce brankáře, který doslova nahrál útočníkovi na nohu. Bohužel, tohle se nám podařilo i v druhém poločase s druhým brankářem a v podstatě i u třetího gólu to byla rozehra od brány se ztrátou ve vápně,“ mrzelo trenéra Čáslavi.

„Jsem rád, že to neskončilo remízou nula nula, nebo nějakým debaklem. Fyzicky jsme na to už ke konci neměli. Do sestavy se dostali také dva dorostenci a v tomto utkání určitě nepropadli. Musíme ještě zabrat na kondici. Prohra 4:3 mrzí, hlavně když uvážím. že jsme si tři góly v podstatě dali sami. Jinak to byla docela pěkná neděle a kluky hra bavila, což je skvělé, když vím, že občas koukám na otrávené hráče bez zájmu o hru a trenér je do nějaké hry doslova nutí. Takže až na výsledek to bylo dobré utkání,“ uzavřel Vratislav Junek.

Branky Čáslavi: 2 Vilím, Havrda. Poločas: 1:3.

Čáslav: Beran (46. Vlček) - Kurka, M. Kubín, Lebduška, Novák - Tuzar, Havrda, Klepal, Gonda (46. L. Kubín) – Vrána (46. Spáčil), Vilím. Trenér Vratislav Junek.