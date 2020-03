Naposledy byl Štěpán Kacafírek za hranicemi minulé pondělí. „Měli jsme trénink. Středeční trénink už byl zrušený. Vše je pozastavené. Navíc Češi nemohou do Rakouska příštích devadesát dní. I kdyby soutěž spustili, tak je sezona v háji,“ uvědomoval si vytáhlý útočník.

Podle něj Rakušané fotbalovou sezonu ukončí. „Kdyby se začalo v půlce dubna, tak by se asi soutěž dala dohrát. V opačném případě je to už nemožné,“ myslí si Kacafírek. V Rakousku nestihl odehrát žádné mistrovské utkání, ale jen jedno přípravné. „Zrovna jsme vyhráli,“ usmíval se hráč SC Amaliendorf.

Přitom se mu angažmá líbilo. Kacafírek jezdil jen osmnáct kilometrů za hranice. „Jezdil jsem přes Jindřichův Hradec, pak už to byl kousek. Jeden týden jsem tam byl třikrát – dva tréninky a zápas, další týden už jen jeden trénink a utkání. Cesta zabrala dvě hodinky a je fakt dobrá. Takže se to dalo zvládnout. Navíc se mnou hraje kluk z Ledče nad Sázavou, tak jsme se v řízení střídali,“ popsal Štěpán Kacafírek.

A jak má střelec z Kutné Hory nastavenou smlouvu? Dostane výplatu? „Nikdo neví,“ odpověděl, „mám smlouvu do léta. Nikdo nevěděl, co udělají moje záda, ale jsou dobrá. Proto jsem nechtěl delší smlouvu. Předpokládalo se, že se spolupráce v létě prodlouží. Výplatu jsem měl nastavenou o pět dní dřív než kluci. Dostal jsem peníze v pondělí, kdy jsem byl v Amaliendorfu naposledy. Kluci ji měli dostat ve středu, ale to už bylo vše zrušené a peníze nedostali. Nikdo neví, co bude.“

Pokud by se soutěž rozeběhla, měl by problém i samotný SC. Čechů je v klubu šest a všichni navíc ze základní sestavy. Přes hranice se nedostanou. „Podle mě by vůbec nemohli hrát,“ dodal Kacafírek. Sám zvažuje, že by si našel angažmá v Čechách, pokud by soutěže nějakým způsobem na jaře pokračovaly. Ale v tuto chvíli nikdo neví, co se stane. Zdraví je na prvním místě.