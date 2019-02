Kutnohorsko – Seriál Kutnohorského deníku a webu okresnifotbal.cz o podzimní části okresního fotbalového přeboru přichází s třetím dílem. Tentokrát jsou aktéři týmy umístěné na páté až sedmé pozici: Kácov, Malešov a Paběnice.

Fotbal III. třída: Kácov - Sázava B 0:3, sobota 10. října 2009 | Foto: DENÍK/ Martin Vaněk

AFK Kácov (5. místo, 23 bodů), předseda Tomáš Kaftan

Hodnocení podzimní části

„Jsme spokojení maximálně. Měli jsme trochu strach, ale jak jsme poznávali oddíly hrající okresní přebor, tak jsme zjistili, že nás žádný vyloženě nepřehrával. Myslíme si, že porážky byly nezasloužené, protože nás bylo buď málo, nebo kluci byli po nějaké akci. Nikdo nás vyloženě nepřehrál."

Ambice do jara

„Na jaře chceme vyzkoušet nové hráče z okolí. Ještě více se sehrát a nějaké vyšší postupové ambice bychom měli až další sezonu."

Překvapení v kádru

„Překvapil mě Artur Pana, který odehrál všechny zápasy a jednoznačně dominoval. Hodně nahoru šli bratři Štorchové. Výborně hrál i Hrabánek. Spousty hráčů se s vyšší soutěží srovnalo a nebylo pro ně problém hrát."

Překvapení v soutěži

„Trochu mě zklamala úroveň některých mančaftů. Čekal jsem to kvalitnější. Jinak nemám žádné výhrady. Ani co se týká rozhodčích nebo soupeřů. Není to špatná soutěž."

Start zimní přípravy

„Příprava začíná 20. ledna. Budeme hrát tradičně turnaj na umělé trávě ve Vlašimi, kde hrají týmy z benešovského okresního přeboru."

Změny v kádru

„Kádr zůstane tak, jak je. Maximálně přijdou nějací dorostenci z okolních vesnic. Kromě tří lidí, jsou všichni hráči Kácova. Nikdo z týmu neodejde."

SK Malešov (6. místo, 21 bodů), trenér Jiří Škramovský

Hodnocení podzimní části

„Ačkoliv se mnou třeba nebudou někteří fanoušci Malešova souhlasit, tak jsme s Frantou Klečákem s podzimními výkony spokojený. Samozřejmě hra by mohla být lepší vždycky, ale nás těší, jak šlape kabina. Mužstvo je nyní výborně poskládané a dobře si rozumí."

Ambice do jara

„Chtěli bychom znovu získat jednadvacet bodů stejně jako na podzim. Postupové ambice nemáme, ovšem rozhodně chceme zopakovat povedený podzim. Záležet však bude, jak přes zimu udržíme kádr pohromadě."

Překvapení v kádru

„V kádru Malešova mě překvapili všichni mladí hráči s přístupem k fotbalu a tréninkům. Přestože jsme měli na podzim pouze tři zkušené hráče, tak jsme si špatně nevedli. Možná díky tomu, že jsme měli někdy pouze mladé hráče, tak jsme třeba ztráceli body venku. Třikrát jsme prohráli venku o gól a vždy jsme dostali gól v posledních minutách. My jsme pomohli v prvním kole nastartovat Kutnou Horu B. V Lorci jsme na vítězství měli."

Překvapení v soutěži

„Asi mě nepřekvapilo nic… Snad jen kvalitní pískání rozhodčích mimo pana Pařeze. S jeho výkonem v domácím utkání s Uhlířskými Janovicemi B jsme spokojení nebyli."

Start zimní přípravy

„Přípravu zahájíme 18. ledna. Trénovat budeme třikrát v týdnu, než začnou přátelské zápasy někdy na začátku února. Dohodli jsme si šest přípravných zápasů."

Změny v kádru

„Budeme opět jednat s Čáslaví, jestli by nám nepustili nějakého mladého hráče. Máme v kádru Horynu, což je kvalitní fotbalista. Komentáře na internetu, že když tito mladí hráči odchází do okresního přeboru, je pod úroveň, mi nepřijdou pravdivé. Kluci chodí na vysokou školu a fotbal pro ně není prvořadý. A hrát v kvalitním týmu okresní přebor nebo I. B třídu je pro ně ideální. Máme zájem, aby u nás zůstal Horyna."

Sokol Paběnice (7. místo, 19 bodů), vedoucí týmu Josef Říha

Hodnocení podzimní části

„Podzim hodnotíme průměrně. Měli jsme velká zranění. Z jarního základu nehrálo šest lidí, což bylo na síle i kvalitě mužstva znát. Hodně se nám měnila sestava, protože kluci pracují v nepřetržitých službách. Útočníci byli dlouhodobě zranění. Naštěstí jsme mohli kádr promíchat s béčkem."

Ambice do jara

„Jak říkám vždy, chceme přežít a udržet se. Žádnou mládež nemáme, takže nemáme ani plány do budoucna."

Překvapení v kádru

„To bych musel říkat, že spíše negativně a k tomu se nechci vyjadřovat." (smích)

Překvapení v soutěži

„Tabulka je podle mého očekávání, i když taky rychlý vzestup Kutné Hory B jsem nečekal."

Start zimní přípravy

„Příprava začne někdy v půlce ledna. Stejně kluci hrají neustále futsal, takže nemá cenu se trápit nějak brzo. Těsně před soutěží si zahrajeme i nějaké přáteláky."

Změny v kádru

„Žádné změny nechystáme. Když nebudeme zranění, tak je nás dost. Průkazek máme hodně. (smích) Stejně není, kde hráče brát. Každý mančaft má problémy s kádrem. Přijít mohou jedině fotbalisté, kteří skončí ve větších klubech."