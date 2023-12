Splnili jsme cíl, který byl pro podzim dvacet čtyři bodů. Kdybychom měli o nějaký bod více, tak by to samozřejmě bylo lepší. Ale v podstatě se dá podzim hodnit úspěšně.

Čím si vysvětlujete fakt, že nahoře v tabulce jsou všichni okresní zástupci?

Všichni čtyři okresní zástupci v nejnižší krajské soutěži skupině D se namačkali do první šestice v tabulce, což je dobrý počin před jarními odvetami, které slibují velké drama vzhledem k nezvyklému počtu sestupujících celků. Postupně přineseme sondu do všech čtyřech klubů: co stálo za tak úspěšným podzimem, vyhlídky do jara, chystané posily.

Uhlířské Janovice mají vynikající tým a měly by být v I.A třídě. Sázava má zkušeného trenéra, který ví, co soutěž potřebuje a dokáže ze svého mužstva dostat maximum, které pak dokáže proměnit v body. Červené Janovice táhne David Novák, který je pro I.B třídu nadstandardní hráč. Jinak jsem překvapený z jejich bodového zisku, protože to hrají v podstatě v jedenácti hráčích a to není v dnešní době jednoduché.

Uhlíři byli na podzim produktivní a jsou nejlepším okresním týmem v soutěži

Před sezonou kádr doznal několika změn. Jak se posily osvědčily?

Protože se nejedná o nějaké mladíky, tak zapadli okamžitě a jejich výkony odpovídají tomu, proč sem k nám přišli.

Kdo z hráčů vás mile překvapil a od koho jste naopak čekal více?

Ondra Vaník (15 let), který se vrátil po nepříjemném jarním zranění a okamžitě se zapojil naplno do přípravy. Maká na sobě a čeká na svou šanci.

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se mu nedařilo?

Tým jako celek, který tvoří dobrou partu. A pak komunikace, hráči - trenér a opačně. A samozřejmě hráči mezi sebou. Vždy se snažíme vše probrat a mít čistý stůl do dalšího zápasu.

Bude kádr vašeho týmu v zimní přestávce hodně měnit? Už máte někoho domluveného?

S nikým novým nepočítám a doufám, že nám mužstvo zůstane komplet pohromadě.

Jaké budou vaše ambice v jarní části sezony?

Jaro očekávám divoké, ale jsme zkušený tým a myslím, že dvacet bodů bychom měli zvládnout.

