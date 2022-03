Kam na fotbal: Oba zástupci divize jedou o víkendu k soupeřům

Jarní fotbalová sezona se rozjela minulý týden, o následujícím víkendu budou okresní celky opět bojovat ve svých soutěžích o co nejlepší výsledky. Oba divizní celky jedou k soupeřům. Čáslav v sobotu dopoledne do Libiše, Kutná Hora o den později do Poříčan. Doma bude hrát Hlízov.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jiří Bittner