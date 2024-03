Kam na fotbal: Sezona začne pěkně zhurta, dojde na souboj Vrdů s Čáslaví B

A je to tady, fotbaloví příznivci se po dlouhé zimní přestávce zase dočkali. Česká fotbalová liga se rozjela minulý týden, o následujícím víkendu se rozeběhnou také divize, krajský přebor a I.A třídy. A to znamená jediné – do bojů o první jarní mistrovské body zasáhnou okresní celky. A že sezona začíná pěkně zhurta. Na programu je hned několik velice zajímavých střetnutí. Tahákem víkendu je bezesporu okresní derby krajské I.A třídy, kdy Slavoj Vrdy hostí juniorku Čáslavi. V takových zápasech si diváci přijdou vždycky na své. V neděli ukáže své posily áčko Čáslavi v divizním souboji s rezervou Chrudimi. Doma bude hrát i Hlízov, ten přivítá rezervu Kosmonos.