Kutnohorsko - Fotbalové soutěže na našem okrese pokračují dalším kolem. Kam si můžete vyrazit o víkednu za fotbalem aneb kam o víkendu vyrazit na klobásu a pivo.

II. liga:Jihlava -Čáslav (PÁ, 18.00).

I. A třída:U. Janovice - Zásmuky(SO),Čáslav B -Rožďalovice (NE),K. Hora - Kouřim(NE).

I. B třída:Říčany - Zbraslavice(SO),Teplýšovice -B. Podolí(SO),Tupadly -Chocerady (NE).

Okresní přebor: Sázava - Paběnice (SO, Rynda), Zbýšov - Kaňk (SO, Procházka), Křesetice - Zruč n. S. (SO, Dolejš), Malín -Vrdy (SO, Fencl), U. Janovice B -Sedlec (NE, D. Čižinský), Malešov -Suchdol (SO, OFS Kolín), K. Hora B -N. Dvory (SO, Linhart).

III. třída: Tupadly B -Paběnice B (SO, Volf), Rataje n. S. -Kačina (SO, Sojka), Chotusice - Č. Janovice (NE, Jirsa), Soběšín - Vrdy B (NE, Jonáš), Kácov - Církvice (SO, 12.00, Kučera), Potěhy - Suchdol B (SO, Onderka), Žleby - Sázava B (SO, Opočenský).

IV. třída sk. A: Zbýšov B -Horušice (NE, Kafka), Močovice - Štrampouch (SO, Průcha), Horky - Záboří n. L. (SO, Pařez), B. Podolí B -Chotusice B (NE, Uher), Bratčice - Kluky (NE, Dolejš), H. Bučice - Okřesaneč (NE, Mottajček), Žleby B - Vlkaneč (NE, Kracík).

IV. třída sk. B: Zruč n. S. B - Nepoměřice (NE, J. Šanda), Rataje n. S. B -Kaňk B (NE, Linhart), Křesetice B - Č. Janovice B (NE, Bíža), Malín B - Hlízov (NE, Říha), Kácov B - Sedlec B (SO, Kučera), Malešov B - Zbraslavice B (NE, Trnka), Miskovice - N. Dvory B (SO, J. Koleček).

Divize dorostu:Čáslav- Pardubice B (SO, 10.15 starší a 12.30 mladší, UMT). KP dorostu:Rakovník - K. Hora (SO, 10.00starší a 12.15 mladší).

Divize žáků:Náchod/Deštné -Čáslav (NE, 13.00 starší a14.45).

Ženy: U. Janovice - Liberec (SO, 10.00, pohár ČMFS).

Zápasy začínají ve 14.30 hodin, pokud není uvedeno jinak!