Střední Čechy - Fotbalové soutěže se neodmyslitelně blíží k závěru letošní sezony. Přesto mají ještě před sebou tři kola. Jedno z nich se hraje už tuto sobotu a neděli. O další body se opět bude hrát nejen v České fotbalové lize a divizi, ale i všech krajských soutěžích. A tak se podívejme, jak ten fotbalový víkend vypadá.

V SOBOTU

II. liga: 17:00 FC Graffin Vlašim – Opava. Česká fotbalová liga: 10:15 Loko Vltavín – Sokol Ovčáry (Henych). Divize: 17:00 FK Kunice – 1. FK Příbram (bude obsazeno před utkáním), Slavoj Řevnice – Marila Votice (Hrabovský), FK Hořovicko – Bohemians 1905 (Aubrecht), Přední Kopanina – Viktorie Jirny (Langer), SK Český Brod – SK Kladno B (Šiling). Krajský přebor: 10:15 Sokol Libiš – Ligmet Milín (Čermoch), FK Brandýs/Boleslav – TJ Litol (Berovič), 17:00 Č. l. Union Beroun – AFK Sokol Semice (Glogar), FK Kolín – TJ Polepy (Chaloupka). I. A třída: 10:15 Spartak Příbram – Sokol Nová Ves (Němeček), 17:00 Tatran Rakovník – FK Nový Knín (Malý), SK Hvozdnice – Dynamo Nelahozeves (Nehasil), SK Černolice – Čechie Velká Dobrá (Miroslav Vlk), AFK Loděnice – SK Lhota (Kaucký), FK Uhlířské Janovice – FK Pyšely (Košťálek), Bohemia Poděbrady – SK Zeleneč (Šimáček), FK Brandýs /Boleslav B – SK Bakov n. J. (Brejník), SK Rejšice – FC Jílové (Prislupský). I. B třída: 10:30 AFK Milovice – FK Krnsko (Ledvina), SK Hostomice – Sokol Maršovice (Michal), 17:00 SK Doksy – Sparta Lužná (Plesl), FC Jesenice – Sokol Dobřichovice (Hruška), Spartak Žebrák – FC Olympie Zdice (Kabyl), Slovan Velvary – FK Brandýsek (Šafránek), SK Slaný – Sokol Klecany (Kubečka), FK Vysoká – Sokol Tišice (Salač), Sokol Lidice – AFK Veltrusy (Benák), Dolnobousovský SK – Polaban Nymburk B (Žaloudek), SK Bělá p. B. – Sokol Luštěnice (Hron), Sport. sdružení Ostrá – SK Bezno/Sovinky (Hejný), SK Kosmonosy – AFK Sadská (Jansa), AFK Pečky – Sokol Zbraslavice (Kvasnička), FK Říčany – FK Libodřice (Hocek), Sokol Teplýšovice – Sokol Kondrac (Chovanec), Slavia Louňovice – So Trhový Štěpánov (Krupa), So Nespeky – So Podlesí (Soběslav), SK Breznice – SK Poříčí n. S. (Hlavnička), MFK Dobříš – So Měchenice (Pudil), SK Kostelec u Kř. – SK Petrovice (Šnýdr).

V NEDĚLI

Česká fotbalová liga: 17:00 FK Králův Dvůr – Sn Varnsdofr (Tereba). Divize: Velim – Horní Měcholupy (Štuk). Krajský přebor: 17:00 Polaban Nymburk – Sokol Nové Strašecí (Malý), FC Graffin Vlašim B – Sokol Zápy (Šmejkal), FK Karbo Benátky n. J. – Tatran Sedlčany (Novotný), FK Neratovice/Byškovice – SK Úvaly (Jeník). I. A třída: 17:00 Sn Hradištko – Pšovka Mělník (Vočka), TJ Tuchlovice – TJ Štěchovice (Pavelka), FK Hořovicko B – Sokol Vraný (Zuskin), FK Červené Pečky – TJ Kouřim (Brožek), Sparta ČKD Kutná Hora – FC Trnavan Rožďalovice (Navrátilová), Zenit Čáslav B – Sokol Zásmuky (Tichá), Mnichovohradištský SK – FK Týnec n. S. (Suchý). I. B třída: 17:00 FK Lety – FK Ohnivec Městečko (J. Pejša), Sokol Braškov – FK Kněževes (Neumann), FK Chmel Mutějovice – FK Králův Dvůr B (Machýček), TJ Řepín – Sokol Jeneč (Mansour), AFK Eletis Lužec – Sokol Záryby (Wolfram), Sokol Hostouň – Sokol Tuchoměřice (Rybka), FK Slovan Lysá n. L. – SK Sokoleč (J. Štefan), Sokol Kosořice – Sokol Dlouhá Lhota (Stádník), Star Tupadly – FC Velim B (Mitáš), FC Tuchoraz – FC Bílé Podolí (M. Macháček), Viktoria Radim – FK Chocerady (Koleček), Sokol Nečín – FK Mníšek p. B. (Brda), Sokol Sedlec/Prčice – SK Slavia Jesenice (Prislupský).

V PONDĚLÍ

Česká fotbalová liga: 10:15 Slavia Praha – FK Mladá Boleslav B (ŘKM).



Upozorňujeme oddíly, aby výsledky hlásily ihned po utkání (sobotní už v sobotu) SMS zprávou na 606 635 286 nebo volejte na toto číslo. POZOR! U dospělých je třeba hlásit i poločas a střelce branek obou družstev.