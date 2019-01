Kutnohorsko - Chcete část soboty nebo neděle strávit na fotbale. Vybírejte z následující nabídky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

II. liga: Zenit Čáslav – Sokolov (NE), I.A třída – skupina B: Uhlířské Janovice – Zenit Čáslav B (SO), Bohemia Poděbrady – Sparta Kutná Hora (SO), I.B třída – skupina D: Star Tupadly – Kondrac (NE), Trhový Štěpánov – Bílé Podolí (NE), Radim – Zbraslavice (NE), okresní přebor: Sázava – Zruč (SO, OFS Kolín), Kaňk – Vrdy (SO, SOJKA), Paběnice – Sedlec (SO, DOLEJŠ), Zbýšov – Suchdol (SO, RYNDA), Křesetice – Nové Dvory (SO, PROCHÁZKA), Malín – Kutná Hora B (SO, LINHART), Uhlířské Janovice B – Malešov (NE, D. ČIŽINSKÝ), III. třída: Tupadly B – Červené Janovice (SO, ONDERKA), Kačina – Vrdy (SO, J. ŠANDA), Paběnice B – Církvice (NE, JIRSA), Rataje – Suchdol B (SO, KUČERA), Chotusice – Sázava B (NE, UHER), Soběšín – Žleby (NE, KRACÍK), Kácov – Potěhy (SO, 14.00, ŘÍHA), IV. třída – skupina A: Horušice – Záboří (SO, KRACÍK), Hostovlice – Chotusice B (SO, PRŮCHA), Zbýšov B – Kluky (NE, LINHART), Močovice – Okřesaneč (SO, K. KAFKA), Horky – Vlkaneč (SO, PRŮCHA), Bílé Podolí B – Žleby B (SO, VATEHA), Bratčice – Horní Bučice (NE, K. KAFKA), IV. třída – skupina B: Zruč B – Červené Janovice B (NE, JONÁŠ), Kaňk B – Hlízov (NE, 15.30, J. ŠANDA), Nepoměřice – Sedlec (SO, BÍŽA), Rataje B – Zbraslavice B (NE, OPOČENSKÝ), Křesetice B – Nové Dvory B (NE, DOLEJŠ), Malín B – Miskovice (NE, KRATOCHVÍL), Kácov B – Malešov B (SO, ŘÍHA).

Zápasy začánají v 16.30 hodin, pokud není uvedeno jinak.