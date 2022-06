V jednom zápase nasázel pět branek. A to už má zvuk v jakékoli soutěži. „Nevybavuji si, že bych v dospělém fotbale vsítil pět branek v jednom zápase. Párkrát se mi povedlo dát čtyři, to bylo za Malešov a Zbraslavice. Nicméně musím podotknout, že toto byl zápas čtvrté třídy, chtěl jsem klukům trochu pomoct a to se, doufám, aspoň malinko povedlo. Od spoluhráčů jsem dostal super přihrávky do vyložených šancí, já už jen uklízel,“ smál se David Klečák.

Je jasné, že bude muset něco zaplatit do hráčské kasy. „Míra Sedláček určitě jako správce kasy něco vymyslí, snad na mě bude mírný,“ přeje si s nadsázkou autor pěti víkendových zásahů.

Ani spoluhráči nemohli nechat takový počin po zápase bez povšimnutí. „Tak samozřejmě byli rádi, že jsem dal nějaký ten gól, ale jak říkám, bez nich bych ty góly nedal. Takže dík patří hlavně spoluhráčům,“ nemyslí jen na svůj úspěch devětadvacetiletý fotbalista.

Nad béčkem Kaňku jeho tým vyhrál vysoko 10:4, padlo moc gólů. Bylo to zřejmě hodně ofenzivní utkání. „Nemůžu říct, že to bylo nějaké strhující tempo, ale věřím, že si všichni zahráli. O to v této soutěži přece jde. My měli další šance na góly, ale to Kaňk také, padlo celkem čtrnáct gólů, pro oko diváka si myslím že ideální,“ uvedl paběnický fotbalista, který pochází z Kutné Hory, ale kopat do míče začal v pěti letech v Malešově.

FOTO: Benátky nad Jizerou nadělily kutnohorské Spartě i podruhé v sezoně „bůra“

Hrál také jako mladý za Kutnou Horu nebo Čáslav. „Za Čáslav jsem hrál v mladších žácích, tenkrát jsme kopali ligu, to byla velká škola hrát proti Slavii, Mladé Boleslavi atd. Byli tam super kluci a výborní fotbalisté. Rád na to vzpomínám. V Kutné Hoře jsem hrál za mladší dorost a poté jsem nastupoval i za starší dorost, hráli jsme divizi a také krajský přebor. Pamatuji si, že s mladším dorostem jsme jednu sezonu vyhráli krajský přebor, na to se nezapomíná. Byla tam super parta, jak v mladším dorostu tak i ve starším,“ uvedl borec, který má rád kromě fotbalu také posilovnu, hraní PC her a sázení na sportovní utkání. Momentálně pracuje v kutnohorské firmě jako vedoucí skladu.

Na fotbalové zápasy si rád vsadí, rád jej ale také hraje aktivně. A jak se zdá, jde mu to více než dobře. Paběnický fotbalista David Klečák nastřílel pět gólů. V zápase nejnižší okresní soutěže béčko Paběnic rozstřílelo rezervu Kaňku 10:4. A právě devětadvacetiletý borec dal polovinu gólů svého mužstva. Díky tomu je Kanonýrem Deníku.

Mezi mládežníky se nejvíce činil David Strecker ze Zruče nad Sázavou, v zápase starších žáků dal šest gólů.