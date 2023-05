Pro tábor Bílého Podolí to může být trochu zpříjemnění hořké sezony. Tyšer totiž hraje také především za áčko, které je v krajské I.B třídě poslední a už se jistě nevyhne sestupu. „Chybí nám to malé štěstí. Minulý rok to bylo něco jiného. Myslím si, že si to každý klub minimálně jednou zažil, tak asi vědí, o čem mluvím,“ uvedl fotbalista Bílého Podolí.

Dát pět gólů v jednom zápase, to se nestává každý den. Je to spíše rarita. „No abych řekl pravdu, už to bude hodně dávno, kdy se mi něco takového povedlo. To bylo za mladých let, teďka jsem už skoro čtyřicátník,“ usmál se borec, kterému do čtyřicítky chybí ještě čtyři roky.

Jeho spoluhráči byli po zápase za jeho gólové řádění rádi. „Myslím, že byli spokojeni. Přece jenom jsme museli otočit utkání za stavu 0:2. Vzal jsem to trochu na sebe, ale všechen dík patří pravě spoluhráčům. Nebýt přesných nahrávek a dobrých pasů, tak to mohlo byt jinak,“ má jasno autor pěti přesných zásahů.

Hráčská kasa je vždy pro takové případy otevřená. A u Filipa Tyšera to nebude jen za pět banánů, ale i za… „No tak nějakou flašu přinést musím, ale určitě za kapitánskou pásku. Tu jsem měl poprvé v B týmu. Ale asi díky tomu, že chyběl náš stávající kapitán P. Švadlenka. I když trenér říkal, že dostávám důvěru,“ smál se borec, který si pochutná na „Tullamorce“.

Hattrick v zápase ve Zbýšově nasázel za pouhých patnáct minut. To je hodně povedený výkon. „Je vidět, že se vyznáte (smích). Děkuji, stále nepatřím do ´starého železa´, jak se říká. Tak potěší to. Největší radost měla dcera,“ podotkl Tyšer.

Zápas byl hodně bohatý na góly, byla to přestřelka. „Myslím si, že ze začátku nám chvíli trvalo se do toho dostat, ale pak jsme hráli klidně a to přineslo ovoce,“ hodnotil utkání Kanonýr Deníku.

Ten prošel několik okresních klubů. Kde se mu dařilo a líbilo nejvíce? „Těžko říct, každý klub má něco. V Bílém Podolí je to super. Dobrý kolektiv a výborný trenér, který nás motivuje i v časech, které momentálně prožíváme. Chybí nám vždy trochu toho štěstíčka. Kde se mi hodně gólově dařilo, bylo v TJ Horušice a momentálně zde,“ prozradil šestatřicetiletý hráč Bílého Podolí Filip Tyšer.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Samuelu Hudákovi z Chotusic a Davidu Streckerovi ze Zruče, oba dali po třech gólech.