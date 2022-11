Když někdo nastřílí tři góly v jednom zápase, určitě si to bude nějakou dobu pamatovat. A ani Filip Víšek nemusel dlouho pátrat v paměti, kdy se mu to povedlo naposledy. „Naposledy, co si pamatuji, jsem dal hattrick na jaře proti mužstvu Cirkvici. V té době jsem hrál ještě za Tupadly,” uvedl.

A co na jeho střelecký počin říkali spoluhráči? „Popravdě si ani nepamatuji, že by mi někdo něco řekl,” zasmál se šestadvacetiletý fotbalista, který si je vědom tohu, že ho budou tři góly něco stát. „Tak určitě. Bez toho by se to neobešlo. Myslím, že pět stovek se na rozlučku bude hodit,” prozradil milovník fotbalu, hodby a psů.

Mezi střelci je na druhém místě o dva góly za svým spoluhráčem Šveřepou. „Mezi námi rivalita s Davidem (Šveřepou) není. V gólech se podporujeme a kdyby neměl vedle sebe konkurenci, tak by neměl takovou snahu dávat góly,” zamyslel se autor dvanácti tref letošní sezony. Jeho kolega.

Plaňany tým Vrdů rozstřílel úplně jednoznačně. Že by to byl snadný zápas? „Mohli jsme hrát lépe. Byl to jednodušší soupeř než Sadská,” uvedl borec, který si dá rád plzeňské pivo.

Mužstvu se v letošní sezoně hodně daří, je na druhém místě za vedoucí Vykání se čtyřbodovou ztrátou. Že by ve Vrdech pomýšleli na postup? „Za mě bych se postupu nebránil, ale je to na rozhodnutí celého týmu. Ale myslím si, že na postup máme,” věří svým barvám Filip Víšek.

