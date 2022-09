Odchovanec Dobrého Pole na Kolínsku sbíral první fotbalové zkušenosti v Kouřimi. Hrál také jako mládežník v Jestřabí Lhotě. Moc rád ale vzpomíná na Býchory. Na ty nedá dopustit. „S těmi jsem nakoukl do I.B třídy. Beru Býchory jako mateřský klub, tam jsem začal hrát pořádně. A hlavně bych se tam ještě rád vrátil a zahrál si vyšší soutěž,“ přeje si voják z povolání.

Pět gólů v zápase, to není na denním pořádku žádného fotbalisty. Ani věhlasného. „Nestává se to každý den. Z hlavy si tak vybavuji, že se mi to stalo někdy v žáčcích. Takže s tím mám tak trochu zkušenost. Ale není to jen můj úspěch, je to práce i mých spoluhráčů a úspěch celého týmu,“ nemyslí jen na sebe jednadvacetiletý fotbalista Kačiny.

Nevšední je také to, že nikdo jiný v tomto zápase mezi střelci nefiguroval. Góly dal jen on sám. „Je to tak. Samotného mě to překvapilo. Ale bez spoluhráčů bych to nezvládl. Polovina úspěchu je na jejich straně,“ řekl Berger.

V kabině Kačiny ho také čeká platba. Hráčská kasa si to vyžaduje. „Určitě mě to bude něco stát. Bude to ale jen něco symbolického, asi pozvu spoluhráče na pivo,“ řekl autor pěti víkendových gólů, který ale také jednu odměnu získá. „Kluci mi po zápase gratulovali. Jeden spoluhráč mi dokonce během utkání řekl, že když dám hattrick, koupí mi lahev. Tomu jsme se po zápase zasmáli a flašku jsem tak vyhrál,“ smál se milovník fotbalu, běhu a obecně sportování.

Jeho příjmení ho k dobrému fotbalu přímo předurčuje. A také si ho tak trochu spoluhráči dobírají. „Tuto otázku jsem čekal. Říkají mi Patriku nebo Honzo. To hlavně ti starší,“ zasmál se Jiří Berger.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo dvěma borcům Kutné Hory B. Starší žáci Štěpán Langr a David Kotrouš dali shodně po pěti gólech.