Dát tři góly, to není jen tak. I když jeho tým vyhrál jasně a přesvědčivě 5:0. „Také si už ani nepamatuji, kdy jsem tři branky v jednom zápase dal,“ vzpomínal marně na podobné střelecké vystoupení. „Už to bude určitě pár let.“

Spoluhráči mu prý po utkání gratulovali, dalším vtípkům se vyhnul. „Ale slíbil jsem, že zaplatím rundu. Jenže jsme hráli v neděli, v pondělí do práce, takže se to odložilo,“ uvedl šestatřicetiletý borec. A co že to bude dobrého? „Taková klasika - pivo a zelená,“ prozradil křesetický fotbalista.

Odchovanec křesetického fotbalu také přiznal, že zápas s Vlkančí byl jednoduchý. „Více méně jsme to neměli moc těžké. Soupeř nepřijel kompletní, navíc měli po dožínkách. My jsme se sešli skoro komplet, a vyšlo nám to. Bylo to jasné utkání. Rychle jsme vedli čtyři nula a pak se jen dohrávalo. I my jsme pak polevili,“ řekl muž, který pracuje jako manažer v dopravě.

V minulosti působil rok v Liblicích a v dorostu hrál za Zbraslavice. Ty se nyní po prvním kole odhlásily ze soutěže a kvůli tomu bude mít okresní přebor na Kutnohorsku jen třináct účastníků. Právě se Zbraslavicemi také Křesetice bojovaly na dálku v minulé sezoně o setrvání v okresním přeboru. Tým Jiřího Faltýna nakonec sestoupil. „Každopádně je škoda, že skončily, je to tradiční klub. Jen to mohly dát vědět dřív, aby mohl svaz reagovat,“ uvedl fotbalista, mezi jehož záliby patří přátelé a rodina – manželka a dvě dcery.

Z mládežníků se dařilo Davidu Kapounkovi, v dresu společného týmu Vrdy/TUpadly dal v I.A třídě staršího drostu kategrie U19 tři branky.