Je druhým nejlepším střelcem soutěže. Před ním je s jednatřiceti přesnými zásahy Peterka z týmu Sány/Opolany. Po pomyslné koruně pro krále střelců ale netouží. „To je mi úplně jedno, kdo to vyhraje. Tohle úplně nesleduji, hlavně že vyhráváme,“ těší autora čtyř branek.

Naposledy dal čtyři góly na podzim. Podle jeho slov ani nebude muset za svůj střelecký počin platit do hráčské pokladny. „Naštěstí,“ usmál se čtyřiadvacetiletý fotbalista Sokolče, který dříve působil ve Slovanu Poděbrady. A právě rezerva poděbradského týmu je v tabulce druhá právě za Sokolčí B. Ta má náskok osmi bodů. „A máme ještě zápas k dobru,“ podotkl Stánok. „Máme to dobře rozehrané, zatím to docela jde. Ale ještě není konec sezony,“ má jasno kanonýr. „Budeme se snažit skončit na prvním místě, máme to v plánu. Soutěž chceme určitě vyhrát a pak se uvidí, jestli postoupíme nebo ne,“ přidal sokolečský borec.

V posledním utkání, v němž dal Stánok čtyři góly, vyhrál jeho tým nad Všechlapy jasně 6:1. „Zase tak snadné utkání to ale nebylo. Oni měli na začátku dost standardních situací, z nich byli nebezpeční. Domácí měli v obraně díry, toho jsme využili a proměnili jsme své šance. A pak už to šlo,“ popsal utkání třetí třídy Josef Stánok.

Mezi mládežníky byl nejúspěšnější Samuel Kohel ze společného týmu Sadská/Kostelní Lhota, v zápase okresního přeboru dorostu dal šest gólů.