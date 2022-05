Ovčáry dostávají jednu nakládačku za druhou a jiné to nebylo ani na půdě Štítar. Ty si na soupeři smlsly, zvítězily vysoko 13:1. A o šest branek se postaral Horňáček. „Asi jsem šest gól už někdy dal. Ale bylo to za žáky. A to už je pár let, hodně dlouho. Velký podíl na tom ale mají moji spoluhráči. A dík patří i trenérovi Danu Kmochovi. Bez nich by to nešlo,“ nezapomněl na kolektivní podíl jeho střeleckého počinu.

Jeho spoluhráči se tak mohou těšit na rozlučku, kde od šestigólového střelce něco dostanou. „Myslím, že něco budu muset donést. Tohle se stává málokdy. Byl to pěkný pocit. Ale chci ocenit i soupeře, že se nevzdává a dál hraje,“ uvedl Horňáček.

Kanonýr Deníku Ondřej Štěpán: Asi to bude drahé, když je to takový rekord

Šest gólů vsítil za poločas. A to mu stačilo. Lépe řečeno muselo mu to stačit. „Vystřídal jsem, protože jsem měl před sebou noční a chtěl jsem si ještě odpočinout. Alespoň si mohli zahrát i ostatní,“ nemrzelo poločasové střídání štítarského fotbalistu.

Hattrick dokonce stihl za pouhých pět minut. A to je velká rychlost. „Ale zásluhu na tom mají hlavně spoluhráči. Bez nich by to nešlo a chci jim za to poděkovat,“ zopakoval víkendový Kanonýr Deníku.

Pochází z Havířova, na Kolínsko přišel za prací. Pracuje v automobilce. „Už je to osm let. Přišel jsem kvůli práci, ale byla to náhoda. Šel jsem na pivo a už to bylo,“ usmál se jednatřicetiletý borec, který je odchovancem Kunčiček na Ostravsku. Jeho zálibou je hlavně sport. „Především fotbal. Ten jsme hráli všichni v rodině. Děda, táta i mých pět bratrů,“ dodal Kamil Horňáček.

Mezi mládežníky se nejvíce činil Matyáš Hübšt z Týnce nad Labem, který nastřílel v zápase okresního přeboru starších žáků šest gólů.