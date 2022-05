Technický a šikovný hráč je silný v soubojích jeden na jednoho, umí zakončit levou i pravou, na hrací ploše má přehled. A to mu přináší ovoce v podobě gólů. Beznadějně posledním Ovčárům nasázel tři. „Tři góly jsem dal naposledy někdy v dorostu,“ zažertoval Královský. „Za chlapy asi taky, ale už je to tak dlouho, že si nevzpomenu, kdy to bylo. Nějaký hattrick už jsem dal, ale nevybavuji si ho,“ přidal.

Ba co víc, tři góly stihl nastřílet během pouhých pěti minut. Ve 29. minutě udeřil poprvé, záhy proměnil penaltu a ve 34. minutě byl už hattrick na světě. „Tak rychlé to bylo. Ale při vší úctě k soupeři, zase to nebylo tak těžké, hosté byli slabí. Potřeboval jsem, abychom vedli, a já jsem mohl v poločase střídat, musel jsem do práce,“ prozradil dvaatřicetiletý fotbalista Kouřimi. Takže těch branek mohlo být možná ještě více. „Ještě jsem v zápase trefil tyč a břevno a dvě šance mi chytil gólman. Už za poločas jsem mohl dát asi sedm gólů,“ práskl na sebe.

Sám střelec vybral jako nejhezčí třetí zásah. „Šel jsem na gólmana z úhlu, kdy jsem dostal od Martina Snížka míč za obranu. Míč jsem poslal levačkou na zadní tyč,“ uvedl hráč, který umí zakončit oběma nohama. Takže střela levou nohou nebyla problém. „Levá sice není tak silná jako pravá, ale mě je to celkem jedno. Když to sedne, tak to docela letí i levačkou,“ usmál se Královský, jehož silnou disciplínou jsou také standardní situace.

Hodně přísná? Baroš vyfasoval červenou, první po konci profi kariéry

Je také zcela jasné, že za svůj počin bude muset přispět spoluhráčům do společné pokladničky. „Asi něco budu muset zaplatit. Uvidíme na rozlučce, co na mě pokladník vymyslí,“ pokrčil rameny autor tří víkendových tref.

Jako hodně mladý zkoušel své fotbalové štěstí v Českém Brodě a Louňovicích. A na tato dvě angažmá vzpomíná hodně rád. „V Brodě to bylo super, bylo to ještě v dorostu, kde jsem byl asi dva roky. Trénoval nás Tomáš Kulvajt, hráli jsme nahoře a předváděli jsme dobrý fotbal. A v Louňovicích to bylo úplně super, mělo to úroveň, hodně jsme trénovali. Strávil jsem tam asi rok a půl a postoupili jsme do krajského přeboru,“ zavzpomínal kouřimský fotbalista.

Nyní si nejvíce užívá dvouletého syna. Takže třeba na pivko, ale i na fotbal je méně času. „Syn mě zklidnil, volný čas trávím hlavně s ním a teď má přednost před vším,“ dodal otec – fotbalista Pavel Královský.

Mezi mládežníky se činilo hned pět borců, kteří nastřílelil po čtyřech gólech. Byli to krakovanští Jaroslav Vrbický a Vojtěch Scháněl, Filip Hrbek ze společného týmu Bečváry/Ratboř, Ondřej Záhora z Jestřabí Lhoty a kolínský Matyáš Hampl.