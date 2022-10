Po svém střeleckém galapředstavení musel spěchat do práce, takže ani nebyl prostor na nějaké hecování od spoluhráčů nebo rozbor zápasu. „Nemohli jsme to ani řešit, musel jsem do práce. Ale každopádně mě čeká nějaké placení. Kluci mi to hned připomněli, nějakému placení se nevyhnu,“ uvedl močovický fotbalista, který je odchovancem tohoto klubu a jen na kratičkou dobu si odskočil do Kluků. „Tam jsem odehrál asi dva zápasy a šel jsem zpátky. To jsem byl ještě hodně mladý. Takže celý život hraji za Močovice,“ přidal autor čtyř víkendových tref.

Krajská liga: Derby pro Kralupy, neporažený zůstává i Rakovník

Kromě toho, že vsítil čtyři góly, stihl hattrick za pouhých šest minut. A to je hodně málo času. „To umím jen já a Ronaldo,“ smál se Lank. „Co k tomu víc říct. Hrál jsem jen v první půli, takže jsem věděl, že do toho můžu dát všechno. To byl hlavní důvod,“ přidal už vážně močovický střelec.

Domácí Štrampouch neměl proti soupeři žádnou šanci, utkání bylo jasnou záležitostí Močovic. „Bylo to jednoznačné. Na začátku jsme měli spoustu šancí, ty jsme nedali. Utkání se ale po celou dobu vybíjelo v náš prospěch,“ řekl svářeč, který momentálně pracuje jako vedoucí směny v jedné firmě v Golčově Jeníkově.

Kanonýři mívají často své dvorní nahrávače. A jak to bylo v sobotním zápase? „Ani si ty přihrávky moc nepamatuji. Jen při druhém gólu jsem dostal aut přímo na hlavu od Topinky,“ dodal Miroslav Lank.

Mezi mládežníky zazářili Kryštof Lhoták (Malín/Hlízov) a Ondřej Vaník (Kácov/Tichonice), oba vsítili po pěti gólech.