Luboš Štoček nemusel dlouho pátrat v paměti, kdy se mu podařil takový kousek. „Čtyři branky v jednom utkání jsem dal nedávno. Bylo to před třemi týdny, bylo to také za béčko proti Vlkanči. To jsme vyhráli osm jedna,“ uvedl mladíček, který tak nenechal v zápase třetí třídy vyniknout nikoho jiného. „Je pravda, že se to nestává tak často,“ přidal.