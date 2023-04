Dát tři branky v jednom utkání, to se nepoštěstí každý den. „Nějaká doba už to bude. Naposledy si vzpomínám, že jsem tři góly dal v dorostu, tedy asi dva roky nazpátek,“ zapátral v paměti fotbalista, který začínal s kopanou v Kutné Hoře.

Spoluhráči nemohli nechat takový počin bez povšimnutí. „Tak samozřejmě jsme byli všichni nadšení. Nevšiml jsem si ale, že by se ke mně spoluhráči chovali jinak. Pro náš tým je především důležitý úspěch celku a ne pouze jednotlivce. Takže jsme slavili hlavně za celý tým,“ podotkl Mertl. „Popichování od spoluhráčů, že jsem už dlouho hattrick nedal, samozřejmě nesmělo chybět,“ usmál se fotbalista, který si pochutná na svíčkové.

Většinou je to tak, že autora hattricku jeho střelecká produkce něco stojí. „Ještě na takové otázky nebyl čas. Ale nejspíš přinesu na další zápas klukům nějaké občerstvení jako mini oslavu,“ slíbil na dálku spoluhráčům civilním povoláním policista.

OKRES: První výhru v sezoně urvaly poslední Horní Bučice. Zdolaly Kaňk

Podle tabulky byl spíše favoritem soupeř z Bratčic, béčko Chotusic ale vyhrálo celkem přesvědčivým rozdílem. „Soupeř byl tvrdý, počítali jsme s tím. Podařilo se nám ale najít taktiku, která na soupeře zafungovala a nakonec z toho byl takto pěkný výsledek,“ radoval se ze zisku tří bodů Mertl. „Obrana mi nedala nic zadarmo, odcházel jsem s modřinami, ale to k tomu sportu asi už patří,“ přidal chotusický fotbalista, který si rád poslechne rap.

Jak už bylo řečeno, s fotbalem začínal v kutnohorské Spartě. „Tam mě přivedl můj otec,“ řekl jednadvacetiletý borec. „Byly to skvělé časy, bylo mi umožněno si vyzkoušet každou pozici. Od svých pěti do sedmnácti let jsem stihl opravdu všechno. Moc rád na svoje začátky vzpomínám. Doteď se s kluky, se kterými jsem hrál, setkáváme a chodíme si navzájem na zápasy, každý hraje někde jinde,“ dodal Martin Mertl.

Mezi mádežníky vynikl zručský starší žák Miroslav Božík, který dal v zápase I.A třídy šest gólů.