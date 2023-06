No tak to už si nevzpomenu, možná ještě za dorost.

Musel jste něco zaplatiti do hráčské kasy?

Ještě nic, ale něco určitě dám.

Co na to říkali spoluhráči?

Asi byli v šoku, jsou zvyklí, že šance spíš spaluju, než dávám.

Čtyři góly jste stihl ke konci utkání za devatenáct minut. Hodně slušný výkon…

To ano, ještě vzhledem k tomu, že jsem fyzicky odpadl už uprostřed prvního poločasu.

Skoro celé jaro jste laboroval se zraněným svalem. Jak to s ním vypadá momentálně? Už jste úplně fit?

Doufám, že ano, musím to někam zaklepat. Táhlo se to se mnou už od konce března, párkrát jsem zkoušel s tím hrát a chodil na rehabilitace, ale nebylo to dobré. Až asi měsíc a půl zpátky mi můj bývalý spoluhráč Tomáš Šusta dohodil svého známého fyzioterapeuta Matěje Šenderu a od té doby je to o sto procent lepší a na další sezonu se vrátím v plné síle.

Krajské mistry doplnila rezerva Velimi. Vrdům zůstaly oči pro pláč

Na kontě máte v letošní sezoně jedenáct gólů. S tím jste spokojený?

Tak co se týče mých startů a počtu gólů se dá říct, že spokojený jsem. Samozřejmě to mohlo být lepší, ale vzhledem k okolnostem to beru.

Prošel jste několik regionálních klubů – Poříčany, Velim, Sokoleč, Kolín nebo Ostrá. Kde se vám líbilo a dařilo nejvíce?

Těžko takhle vyzdvihnout jeden klub, všude to mělo něco do sebe. Musím říct, že všude, kam jsem přišel, jsem měl štěstí, že jsem trefil na super partu a lidi okolo fotbalu. Že i když jsem se tam vrátil v roli soupeře, tak mi to nikdo neměl za zlé a ani fanoušci mi to takzvaně nedali "sežrat".

A daří se mi pořád tak nějak stejně – deset gólů na sto zahozených šancí.

VIZITKA

Bydliště: Cerhenice

Narozen: 27. července 1988

Zaměstnání: strážník městské policie Praha

Znamení: Lev

Záliby: fotbal, posilování, PlayStation

Oblíbené jídlo: jakékoliv maso a hranolky/americké brambory

Oblíbené pití: voda, Coca cola, rum

Oblíbený film: Gladiátor

Oblíbená hudba: hlavně taneční hudba Timmy Trumpet, Armin van Buuren

