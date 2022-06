Církvice se se soupeřem moc nemazlili a na cestu domů mu naložili deset banánů. Čtyři z nich nesou podpis Martina Volence. „Čtyři góly v jednom zápase jsem už dal. Bylo to shodou okolností proti Křeseticím,“ culil se kapitán vítězného celku, kterému tak zřejmě Křesetice jako protivník sedí. „Bylo to ale v době covidu, kdy se hráli jen takové přípravné turnaje. V okresním přeboru se mi to stalo poprvé, jinak ne, je to premiéra. Dal jsem jen nějaké hattricky,“ vyprávěl Volenec.