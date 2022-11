Už je to půl roku, co se mu povedl podobný kousek. „To byly ale góly čtyři,“ vybavil si rychle fotbalista Církvice Martin Volenec. „Bylo to minulou sezonu také na konci. Také to bylo před rozlučkou a čtyři góly jsem dal Křeseticím,“ věděl ihned kapitán mužstva.

Proti Sedleci neměli domácí tak těžkou úlohu. Vyhráli vysoko 8:0. „Vyhráli jsme sice vysoko, ale zase tak snadné to nebylo. Soupeř se snažil. Ale dali jsme rychlé góly a pak už soupeř utkání jen dohrával,“ uvedl hráč s číslem 17 na dresu.

Po vysokém vítězství a hattricku Volence se mohlo jít hned slavit. „Měli jsme po zápase rozlučku. Docela se vyvedla, byla veselá. Sešli jsme se takřka všichni, takže bude určitě na co vzpomínat,“ culil se autor jedenácti podzimních tref.

Za specialistu na hattricky se ale třiatřicetiletý fotbalista nepovažuje. „Ne, to určitě ne,“ řekl rezolutně. „Jsem rád, že mi to tam padá. Ale kluci mi hodně pomáhají, dostávám od nich dobré přihrávky. Bez toho by to nešlo. Jsem rád, že mi to tam občas spadne, když se to takhle povede, je to super. A potěší to. Ale specialista na hattricky rozhodně nejsem,“ dodal Martin Volenec, jehož tým je v polovině sezony v okresním přeboru na šestém místě se ziskem šestnácti bodů.

