Dnes nastupují za Červené Janovice hvězdy jako Řepka, Koloušek nebo Jiránek. Výborný ale nelituje toho, že nekope po jejich boku. „To vůbec ne. Paběnice jsou pro mě srdcová záležitost. Okamžitě jsem věděl, že půjdu tam,“ prozradil.

Dva góly v jednom zápase dal podle svých slov před hodně dlouhou dobou. „To už je pěkně dávno, bude to pár let. Naposledy asi v Hlízově ještě v I.B třídě,“ zamyslel se paběnický bek. „Na to že hraji levého obránce nejsou dva góly tak špatné,“ přidal řidič z povolání, k jehož zálibám patří kromě fotbalu a hlavně rodiny také auta.

Okres: Nováček z Červených Janovic šlape dál, zdolal silné Tupadly

Pokladník týmu si od dvougólového střelce vyžádá nějakou tu „odměnu“. „Už to na to vypadá. Pokladník už po zápase natáhl ruku,“ usmál se Výborný. „Částku ale zatím neznám,“ přidal.

Za hezčí považuje svoji druhou trefu. „Byla hlavou. Spoluhráč mi to centrem od lajny posadil pěkně na hlavu. Našel mě parádně,“ popsal gólový moment autor dvou víkendových tref.

Předtím, než odešel do Paběnic, hájil barvy Hlízova v krajské I.A třídě. Nyní se musí spokojit jen s okresním přeborem. Vypadá to ale, že mu to vyhovuje a že je spokojený. „Čekáme další přírůstek do rodiny a také se budu ženit. Takže prioritou je teď rodina,“ dodal Martin Výborný.

Z mládežníků se nejvíce dařilo Kryštofu Lhotákovi, za staší žáky týmu Malín/Hlízov dal pět gólů.