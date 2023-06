V utkání nastoupil až do druhého poločasu, za čtyřicet pět minut pak stihl tolik branek. To se nestává často… „Šel jsem do utkání po dvou vynechaných kvůli zranění, takže jsem nastoupil až do druhého poločasu. Musím říct, že do rozehraného utkání chodím nerad, ale tentokrát to bylo ideální, protože soupeř už tolik nebránil a my jsme vepředu měli žně,“ usmíval se v civilním povolání policista.