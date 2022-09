Nemusel pátrat v paměti moc dlouho a vybavil si zápas, kdy se mu střelecky dařilo hodně podobně. „Bylo to za Čáslav. Hráli jsme proti Kutné Hoře a dal jsem sedm gólů,“ uvedl Milan Semerád. „Je to asi sedm let, takže to bylo v mladším dorostu,“ přidal fanoušek pražské Slavie, pro kterého je fotbal hlavním koníčkem.

Spokojení tak museli být i jeho spoluhráči. „Byli rádi. Hlavně proto, že jsme vyhráli. A dá se říct, že kluci hrají na mě, musím ocenit, jaké mi dávají přihrávky na góly,“ nešetřil chválou pro souputníky ve stejném dresu. „Soupeř dokázal dvakrát vyrovnat. Pak jsem se za stavu dva dva vrátil na hřiště a už jsem dohrál až do konce,“ popsal sled branek Semerád.

Nepovedených šest minut stálo Čáslav body. Nakonec byla ráda za plichtu

Toho také čeká platba do hráčské pokladny. „Platit budu muset určitě. Buď budu muset dát sud nebo třeba pětistovku,“ uvedl odchovanec Žlebů, který nastoupil na hrotu útoku. Nemá ale problém s tím, aby zastal post středního záložníka nebo i obránce. Je to univerzál, který hraje tam, kde je potřeba.

V zápase s Hostovlicemi si střihl ve druhém poločase hattrick za šestnáct minut. A tím utkání rozhodl. „To jsem ani nesledoval. Zase to nebyl soupeř, proti kterému to bylo tak těžké. Horší to bude třeba s Močovicemi, tam by se to cenilo mnohem více, mají fotbalové mužstvo. Jiné týmy na tom zase nejsou třeba tak dobře běžecky a mě se daří soupeřům utíkat,“ řekl soukromý elektrikář.

Jako mládežník si zahrál v Čáslavi. „Bylo to od mladších žáků po starší dorost,“ hlesl Semerád, který se pak vrátil zpátky domů.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo Dominiku Zajacovi z týmu Malín/Močovice, Adamu Hubalovi z družstva Nové Dory/Církvice, a Vlado Pavelkovi, všichni dali čtyři góly.