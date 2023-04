Červené Janovice touží po postupu do I.B třídy. Přišly sice o bombarďáka Kacafírka, který šel hledat štěstí do třetiligového Benešova, po půl roce ale zase oblékl dres Janovic bývalý fotbalista Pražské Sparty Tomáš Řepka. A s ním je tým silnější. Sázet bude ale především na góly čtyřiadvacetiletého Nováka. „Čtyři góly v jednom utkání jsem dal i na podzim. A to jsem se stal také Kanonýrem Deníku,“ culil se Novák.

Sám na sebe bere odpovědnost za střílení gólů. „V prvním zápase mi to sedlo. Asi jsem Kácu nahradil. Kdyby ale hrál on, góly by dával on. Jsem rád za čtyři branky, mohlo jich být ale klidně víc, možná sedm,“ prozradil borec, který si zahrál také za Čáslav nebo jako mládežník v ligovém klubu v Mladé Boleslavi.

„Že je záskok za Štěpána jsme mu říkali v kabině před zápasem. A jemu to vyšlo. Je to výborný fotbalista,“ pochválil Nováka jeho spoluhráč a sportovní manažer klubu Jiří Kubík.

Sedmnáct přesných zásahů řadí Davida Nováka na druhé místo v pořadí střelců okresního přeboru. Právě za Štěpána Kacafírka, který na podzim nasázel dvaatřicet branek. „Se sedmnácti góly jsem spokojený. Jsem rád, že mi to tam padá. Přebírám roli po Kácovi, snad to tak bude pokračovat,“ přeje si mladý borec týmu Červených Janovic.

Hattrick stihl za pouhých dvaadvacet minut. „To jsem úplně nesledoval. V těchto soutěžích to ale zase není tak neobvyklé,“ hlesl ofenzivní fotbalista.

Červené Janovice před sezonou vyhlásily jasný cíl a tím je postup. Nic na tom nezměnil ani odchod střelce Kacafírka. „Je to tak. Cíl se nezměnil. Chceme vyhrát okresní pohár i postoupit do I.B třídy. Je to jasný cíl, který musíme splnit,“ věří mužstvu Novák.

Vršek tabulky je ale hodně vyrovnaný. První tři celky mají shodně 33 bodů. Paběnice ale o zápas více než Suchdol a Červené Janovice. „Bude to těžké. Teď máme na začátku nejtěžších pět kol. Ty musíme zvládnout a budeme postupu blíž. Musíme vyhrávat každý zápas a věříme, že postoupíme,“ dodal David Novák.

