Naposledy jsem dal hattrick v první sezoně v Žiželicích, kdy jsme šli na postup a dařilo se nám všechno.

Co na váš hattrick říkali spoluhráči po utkání?

Tak už delší dobu jsem se střelecky trápil a spoluhráči ode mě ty góly očekávali, ale bohužel nepřicházely. Teď se mi to konečně podařilo prolomit, myslím si, že mi to všichni přáli a hlavně já jsem tohle potřeboval.

Budete muset něco platit do hráčské kasy?

Bohužel, ano. Stejně jako ve většině týmů i my máme nějaký ceník pokut a položka hattrick tam je taky.

Vašemu týmu se na jaře hodně daří. Čím to je?

Hodně tomu napomáhá to, že se vrátili kluci jako Tomáš Kubíček, Dan Záhora a Tomáš Robovský, kteří jsou součástí silné zálohy. Nesmím zapomenout také na Luboše Karbana, který je skvělou oporou v brance. A pak tam jsou zkušené stálice, bez kterých bych si to nedokázal představit a to tvoří tu skvělou partu kluků.

Čelo tabulky je strašně vyrovnané, bodové rozdíly jsou minimální. Je vaším cílem postup do vyšší soutěže?

Samozřejmě, že máme ambice na postup, tenhle tým by si to zasloužil. A když nikdo neodejde a naopak bychom třeba ještě posílili, tak bych si postup dokázal představit.

Kdo je pro vás hlavním konkurentem v boji o nejvyšší příčky?

Největším soupeřem jsou zatím asi Zásmuky, které mají ještě dva zápasy k dobru a když je oba vyhrají, tak jsou před námi.

Jste odchovanec Jestřabí Lhoty, ale hrál jste také jako mládežník v Kolíně nebo nedávno za Žiželice. Kde se vám dařilo nebo líbilo nejvíce?

Nemůžu zapomenout a často vzpomínám na dorostenecké roky v Kolíně, kde se sešli super kluci. V Žiželicích jsme měli silný, ambiciózní tým, se kterým se nám podařilo postoupit do I.B třídy, ale po covidu se celý tým bohužel rozpadl. Nejvíce se mi tedy líbí ve Lhotě, vychovali mě zde a je tady neuvěřitelná parta.

