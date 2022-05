Tři góly stihl ve druhém poločase za pouhých čtrnáct minut. A to je úctyhodný počin. „Bylo to hodně rychlé. Ale soupeř rezignoval,“ uvedl skromně Ondřej Štěpán.

Šest gólů v jednom zápase už prý dal. Ale je to hodně dávno. „Myslím, že to bylo někdy v žácích,“ usmál se třiatřicetiletý fotbalista, který nastupuje v útoku a nastřílel už dvaadvacet gólů v letošní sezoně. A přesto je jeho tým až předposlední. „To je moje umění,“ usmál se autor šesti víkendových tref.

Je také jasné, že ho bude jeho počin něco stát do hráčské pokladny. „To asi jo. Na rozlučce musím něco zaplatit. Ale nevím, kolik to bude. Ještě jsme to neřešili. Ale asi to bude drahé, když je to takový rekord,“ culil se Štěpán.

I spoluhráči nepřešli takovou věc jenom tak. „Dělali si ze mě srandu,“ přitakal útočník Miskovic, který vybral za svůj nejhezčí gól svůj druhý v zápase. „Bylo to ve skluzu a trefil jsem šibenici. To byla náhoda. Ale vypadalo to dobře,“ rozjasnil se fotbalista při vzpomínce na povedenou trefu.

S fotbalem začínal v šesti letech v Kutné Hoře, kde bydlel. Další fotbalové roky strávil v Ovčárech nebo třeba Červených Janovicích. „Nejlepší to asi bylo v Ovčárech, to bylo ještě v dorostu. To jsme vyhrávali, měli jsme úspěšný ročník a dával jsem dost gólů,“ prozradil střelec Miskovic. A pak si také cením postupu s Miskovicemi ze čtvrté do třetí třídy,“ podotkl, borec, který nyní bydlí v Čáslavi. Mezi jeho záliby patří kromě fotbalu ještě lední hokej a grilování.

Mezi mládežníky se činili tři mladší žáci. Jakub Dvořák a Erik Gaspri z Chotusic a Felix Pustka ze Zruče nastříleli čtyři góly.