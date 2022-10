Jak se dá v jednom utkání nastřílet deset gólů? Především to musí být pěkný kvapík, „pan střelec“ musel udeřit každých devět minut. „Sešlo se toho více. Jsme na vítězné vlně, soupeř už při nástupu působil odevzdaným dojmem. Měl jsem také spoustu štěstí při zakončení, které potřebuje každý útočník. A v neposlední řadě je to o dobré přihrávce spoluhráče,“ popsal důležité aspekty svého galapředstavení útočník Miskovic.

„Kabina“ bude ke střelci nemilosrdná. Desetigólový střelec bude muset zaplatit. „Placení do kabiny máme již jasně nastavené a to 100 Kč za gól, pokud dá střelec alespoň tři v jednom zápase. Myslím, že pokladník je po tomto zápase nadmíru spokojený,“ smál se Štěpán. „Se spoluhráči jsme si po zápase pořádně zakřičeli, přece jenom čtrnáct gólů často nedáváme,“ přidal.

Žádný kanonýr se neobejde bez dobrých přihrávek. Nebo dvorního nahrávače. A toho měl v posledním utkání i miskovický kanonýr. „Ano měl, a tímto bych chtěl poděkovat kolegovi z útoku Michalovi Krulišovi. Myslím, že minimálně na šest gólů mi nahrával. Celý tým hrál dobře a góly byly pouze odměnou za náš výkon,“ nechtěl nechat slávu jen na sobě třiatřicetiletý borec.

Krajská liga: Mělník poprvé ztratil, první body vybojovala Čáslav

Vypadá to, že Miskovice mají letos našlápnuto k mnohem lepším výsledkům než v minulé sezoně. „Já jsem si osobně pro tuto sezonu stanovil vítězství mezi střelci, a pokud to bude znamenat první místo v tabulce a postup, zlobit se nebudeme. Přesto si myslím, že postup není naší prioritou, ale spíše chceme sebe a naše skvělé miskovické fanoušky bavit pěkným fotbalem se spoustou vstřelených gólů,“ uvedl Štěpán,, který pochopitelně platí za obávaného kanonýra. „Myslím si, že už se v těchto soutěžích pohybuji pěknou řádku let a prakticky každou sezonu góly dávám. Obránci soupeřů už mě většinou znají a dávají si pozor, o to je větší výzva góly dávat. Často slýchám od spoluhráčů, že bych měl více nahrávat, ale jak mám balon ve vápně, tak už mám jasno, že nahrávat nebudu,“ culí se fotbalista Miskovic.

Hrál mimo jiné také za Červené Janovice, kde nyní hrají bývalí ligisté, se kterými si mohl zahrát v jednom dresu. „Za Červené Janovice jsem prakticky nehrál. Přestoupil jsem tam, absolvoval letní přípravu a poté skončil jako náhradník. Ve svém věku chci však hrát co nejvíce, proto jsem po třetím kole zvolil odchod zpátky do Miskovic a toho rozhodnutí určitě nelituji. Navíc v každém klubu může být jen jeden hladový útočník, a Janovice svého mají,“ dodal Ondřej Štěpán.

Mezi mládežníky se nejvíce dařilo mladším žákům. Jiří Šouba z Čáslavi B, Radek Žikla ze Suchdola a Adam Vlasák z Kutné Hory B dali po třech gólech.