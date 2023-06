Smířený je s tím, že ho bude hattrick něco stát. Hráčská pokladna se pootevře. „Náš pokladník si určitě řekne o nějakou kačku do hráčské pokladny. S tím počítám,“ podotkl pětatřicetiletý hráč, který si pochutná na svíčkové.

Jako nejhezčí gól z jeho tří vybral trefu číslo dvě. „Podle mě druhý gól byl skvělý. Z levé strany jsem dostal přihrávku na velké vápno, připravil si balon, podíval se, kde stojí brankář a viděl jsem, že je trochu z brány. Tak jsem dloubákem podkopl balon, brankáře přehodil a míč zapadl pod břevno,“ popsal svoji výstavní trefu Mrštík.

Síť soupeře rozvlnil třikrát, přesto jeho tým prohrál s Církvicemi 3:5. To rozhodně zamrzí. „No, podle mě Církvice byly celý zápas lepším týmem a diktovaly tempo hry. My jsme pokaždé skóre dotahovaly, a když se nám podařilo konečně srovnat na 3:3, tak jsme za minutu hned inkasoval na 3:4 a zanedlouho na 3:5. Pak už jsme neměli sílu s utkáním něco udělat,“ přiznal muž, který má rád pivo a gin s tonikem.

Hrál za pražské kluby, Kolín nebo Kutnou Horu. Kde se mu dařilo nebo líbilo nejvíce a na co nejraději vzpomíná? „Za Kutnou Horu jsem hrál ještě v době, když jsem byl na základní škole - mladší žáky, starší žáky, občas jsem chodil za dorost. Pak jsem se přesunul do Kolína, kde jsem také chodil na střední školu a čtyři roky hrál v Kolíně za mladší dorost a po té starší dorost. Na to vzpomínám celkem dobře, to bylo super. A po škole a působení v Kolíně jsem začal hrát I.A třídu ve Valech a poté chvilku za Újezd,“ popsal část své kariéry sedlecký fotbalista.

Pak už přišel návrat domů. „Kvůli práci a dojíždění bylo vše složité, tak pro mě byla jasná volba Viktorka Sedlec, kde jsem začínal také jako malý špunt. Všechny kluky jsem tam znal a měl plno kamarádů. Tak jsem se po zranění kolene přesunul do Sedlic a doufám, že ještě dlouho tu hrát budu,“ zasmál se autor víkendového hattricku.

Zahrál si s řadou výborných fotbalistů. Po boku má po celou kariéru svého bratra. „Určitě jsem hrál s plno výbornými fotbalisty a rozuměl si s mnoha fotbalisty. Ale celý život hraju spolu se svým bratrem a s ním jsem si vždy na hřišti rozuměl. A samozřejmě také i mimo něj,“ dodal Pavel Mrštík.

