Sám si ale nevybavuje, kdy naposledy tři branky nasázel. „To si opravdu nepamatuji. Bude to asi hodně dlouho. Kdy jsem dal tři góly, to fakt nevím,“ přiznal hlízovský útočník.

Spoluhráči od něj vlastně góly čekají. Takže žádného přehnaného chválení se nedočkal. „Hlavně jsem v poločase avizoval, že rozhodnout může nějaký sváteční střelec. To se ale nestalo a padalo to tam mě. Takže se mi smáli, že mi moje prognóza nevyšla. Byli všichni rádi, že máme konečně po těch remízách tři body. Po zádech mě nikdo neplácal a hobla jsem taky nedostal,“ culil se sedmatřicetiletý fotbalista.

Za hattrick bude muset také sáhnout do peněženky. „Už mi něco pokladník avizoval. Asi to bude nějaká lihovina,“ usmál se Maxa. A co že mají v Hlízově nejraději? „Nejčastěji je to rum. Takže budu muset na rozlučce něco dát,“ přidal povoláním policista.

Nejvíce sezon strávil v krajských soutěžích, divizi nebo ČFL. Má ale také jeden druholigový start. „Bylo to v Čáslavi. Ale jen asi na dvacet minut. Bylo to spíše dílo náhody,“ uvedl skromně. „Nejlepší léta jsem ale zažil v Čáslavi, tam jsem byl od mládí. Do paměti se mi nejvíce vryla právě Čáslav, kde jsem byl dlouhou dobu,“ vyprávěl muž, který rád čte a ve volných chvílích tráví čas s rodinou.

Ve svých sedmatřiceti letech už musí hodně dbát o své tělo, aby mohl fotbal vůbec hrát. „Se zdravím už to není žádný šlágr. V letošní sezoně se zatím cítím nejhůře, bolí mě achillovky. Je vlastně skoro zázrak, že mi to ještě takhle střílí. Jsem v týmu druhý nejstarší, ale snažím se mladým klukům vyrovnat. Jsem rád, že na hřiště stále ještě můžu,“ těší hlízovského ofenzivního fotbalistu, který je odchovancem čáslavské kopané.

Hlízov v Býchorech vyhrál jednoznačně 5:0. Všechny góly dal ale až po změně stran. „Řekl bych, že nám to soupeř hodně usnadnil. Směrem dopředu nás moc neprověřil. Věřil jsem, že uhrajeme nulu vzadu a věřil jsem ve vítězství. Věděl jsem, že nějaký gól dáme,“ dodal Vladimír Maxa.

