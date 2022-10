Narážel totiž na to, že jeho tým už dvakrát v letošní sezoně prohrál. A na to není rozhodně zvyklý. Loni projel třetí třídu jako horký nůž máslem a neztratil ani jediný bodík. V okresním přeboru už ale dvakrát narazil. Před Malešovem ještě v Suchdole (0:2). „Je to tak. Tuto sezonu jsme prohráli už podruhé a můžeme si za to sami. Gólů dáváme pořád hodně, ale individuálních chyb v zadních řadách, včetně gólmana, poslední dobou přibývá,“ je z dosavadního průběhu sezony zklamaný třiatřicetiletý fotbalista.

Kacafírek je zároveň hrajícím trenérem týmu a stará se rovněž o příchody nových posil. „Tým jsem nechtěl po postupu moc měnit a dal jsem šanci hráčům, kteří postup vykopali. Bohužel se ukázalo, že pro některé hráče je okresní přebor až příliš velké sousto a v zimě na to budeme reagovat. Tímto nikoho nezatracuji, ale je potřeba zvýšit konkurenci, což týmu jako takovému pomůže,“ je přesvědčený autor čtyřiadvaceti tref v právě probíhajícím ročníku nejvyšší okresní soutěže.

Okres: Překvapení na úkor favorita, pět fotbalistů nastřílelo hattrick

Hned v prvním zápase sezony s Horními Bučicemi (8:2) dostal červenou kartu Tomáš Řepka a po vypršení čtyřzápasového trestu už nehrál a v Červených Janovicích skončil. „Samozřejmě to oslabení je v každém případě. Tomáš byl u nás dva roky a fungovaly s ním určité automatismy. Ale hráči přicházejí a zase odcházejí, to je prostě fotbal,“ uvedl Kacafírek.

Každopádně cíl Červených Janovic postoupit zůstává podle hrajícího kouče nadále stejný. „Ano, jednoznačně. Cíl zůstává pořád stejný. Chceme postoupit a budeme se o to jako tým rvát do posledního kola. Všechno ostatní než postup a výhra v poháru je neúspěch,“ dává sobě i týmu jasný směr hrající kouč a kanonýr Štěpán Kacafírek.

Mezi mládežníky byl nejlepší mladší žák Jan Macháček, který dal v dresu sdruženého týmu Církvice/Nové Dvory čtyři góly.