Fotbalové týmy Kutné Hory sehrály další zápasy ve svých soutěžích.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Spartak Příbram | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 22. - 23. dubna

A tým muži: Sparta Kutná Hora - FC Doksy 2:0 (0:0)

Branky: 55. M. Exner, 71. pok. kop Franc

Kutná Hora: Malý – Vokoun (46. M. Čáp), Franc, Nekvinda, Pleva (85. Cimr), M. Exner, Lib. Křelina, Šámal (72. Němec), Strnad, Piskač, M. Stieber (56. Honc)

Doksy: Švarc – Samek (72. Škvára), Pešička, Černý, Havelka, Sekanina, Neumann, Čampulka (68. Větrovec), Prošek (46. Chaloupka), Nesládek, Galbavý (85. Fišer)

Hodnocení kapitána Bedřicha France: Doksy byly tři body za námi, šlo o velmi těžké utkání. Byl to boj, bylo to o prvním gólu. Ten jsme po krásné akci dali my, druhý jsme přidali po šťastné penaltě po chybě gólmana, který mi dal pohlavek. Věděli jsme, že Doksy jsou nepříjemným soupeřem, jsme rádi za tři body.

B tým muži: Č. Janovice - Sparta Kutná Hora B/Malín 3:0 (1:0)

Branky: 45. D. Marek, 49. Novák, 66. T. Dudla

Janovice: Hons - Dan. Uher (84. Chvála), Novák, T. Dudla, Jiránek, Řepka, Jonáš, Dvořák, Koloušek, R. Vavřina (90. L. Červinka), D. Marek

K.Hora/Malín: Kamenář - T. Vojtíšek, Metlushko, Málek, Chylík, O. Nedvěd (61. Benešovský), Franc, Krupička, Secký, Auer (38. Berka), Hozman

Hodnocení trenéra Tomáše Lhotáka: Zápas se nám výsledkově vůbec nepovedl. Mohli jsme dát do třicáté minuty alespoň tři góly. Nejvíc mě mrzí zranění dvou hráčů. Musíme se připravit na další utkání.

Starší dorost: Sparta Kutná Hora - Tatran Sedlčany 2:0 (0:0)

Branky: 54. Stieber, 70. Dostál

Kutná Hora: Pospíšil - Bohatý (85. Vavřík), Mommers, Chalupa (73. Daniel), Kapounek (89. Balvín), Stieber (65. Pustovoitov), Škopek, Beran, Zadražil D. (75. Vosáhlo), Schovanec, Dostál

Tatran Sedlčany: Habart - Štemberk, Rákosník, Hodouš, Pudil (61. Barták), Pešta, Plachý, Jiráček (61. Hodouš), Brunclík, Pšenička (73. Vovsík), Plachý

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Utkání jsme opět nezačali moc dobře. Prvních dvacet minut jsme se hledali a soupeř si vytvořil dvě pološance, které neproměnil. Od 20. minuty jsme byli více na míči, ale vše jsme hráli pomalu. Pomalé přihrávky, malý pohyb, hodně doteků, vše co vyhovovalo soupeři, který se stačil přesouvat a zavírat prostory. Soupeř hrál velmi hluboko a hrál na rychlé brejky. Druhý poločas jsme vše zrychlili a vytvořili si více šancí. Konečně jsme se prosadili ze standardní situace. Jsme rádi za vítězství, ale musíme začít vozit i body z venku.

Mladší dorost: Sparta Kutná Hora – Tatran Sedlčany 2:0 (0:0)

Branky: 51. Bruner, 58 Stibor vlastní

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Roman, Matz, Hlavatý

Sedlčany: Machek - Vovsík A., Machášek, Špánek, Novotný, Stibor, Vovsík D., Rebeha, Dembélé, Barták, Hodouš T., Pešta, Jiráček, Plachý A., Hodouš J., Plachý F.

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Proti poslednímu celku tabulky jsme chtěli zvítězit stůj co stůj. První půle byla zcela vyrovnaná, oba týmy si vytvořily několik příležitostí, žádná však brankou neskončila. V té druhé už jsme jasně vládli a mohli dát víc než jen dva góly. Kluci zaslouží pochvalu za to, jak se po sérii utkání bez vítězství semkli a zápas odmakali.

Starší žáci: FŠ Velký Osek - Sparta Kutná Hora 0:3 (0:2)

Branky: 3., 25. Lhoták, 42. Langr

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Tvrdík, Janoušek, Kotrouš, Král, Bouma, Študenc, Bohatý, Judytka, Zámostný Jan, Lhoták, Langr, Štícha, Kramář, Švanda, Smoček

Velký Osek: Melichar J. - Baudyš, Vostruha, Vokál, Dupák, Čáp, Panc, Mojžíšek, Hartman, Mentel, Perl, Melichar T., Klouda, Hrodek, Kotlaba, Zámyslický

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Osek se prezentoval fotbalem, který jsme očekávali. Dlouhými nakopávanými míči se nás snažili dostat pod tlak. My jsme si s tím, až na pár drobných výjimek, dokázali poradit. Byli jsme fotbalovější. Pomohl nám rychlý první gól a dobrou hrou jsme si vytvářeli i další šance. Když jsme po krásné individuální akci přidali druhý gól, věřili jsme, že už zápas nepustíme, byť to bylo celkem brzy. Na začátku druhé půle naše třetí branka zmrazila domácí a bylo rozhodnuto. V tomto zápase se naplno ukázala výhoda širšího kádru, kdy po prostřídání kvalita naší hry neopadla.

Mladší žáci: FŠ Velký Osek - Sparta Kutná Hora 3:3 (2:0)

Branky: 7. Křička, 13. Vokál, 58. Slováček - 42. Čáp, 52. Dvořák, 55. Šálený

STM Mělník: Melichar - Benda, Hrodek, Křička, Bílý, Svinčák, Čáp, Slováček, Panc, Vokál, Kupr, Kliment, Legr, Munzar, Karger

Kutná Hora: Markup - Čáp, Křivohlavý, Zámostný, Šálený, Zdychynec, Sýkora, Kolář, Dvořák, Vlasák, Hulman

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: V prvním poločase proti nadšeně bojujícím domácím hráčům jsme se těžko dostávali do hry. Stav 2:0 byl pro nás ještě milosrdný. Za druhý poločas musím kluky pochválit. Vyrovnali hru a otočili skóre. Bohužel vedení neudrželi. Ke konci zápasu jsem ještě mohli strhnout vítězství na svoji stranu, ale neproměnili jsme penaltu. Pro fotbalový rozvoj hráčů bych si přál jen více takovýchto utkání.