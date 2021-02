Háček je v tom, že svaz zaplatil za dezinfekci v devadesáti klubech. A bezmála 10 milionů korun! Firma bývalého ligového hráče Jiřího Tymicha sice poté, co na nesrovnalosti později upozornila kontrolní a revizní komise FAČR, více než devět milionů vrátila. Případem se ale nadále zabývají kriminalisté. Kvůli podezřelé zakázce v uplynulých dnech (znovu) navštívili i sídlo asociace na pražském Strahově.

„Měli jsme v té době dost svých starostí s řešením chodu klubu v souvislosti s covidem-19. Brali jsme to v dané situaci jako pomoc. Služba byla zdarma, a tak nebylo potřeba řešit, kolik to stojí,“ neměl předseda FK Neratovice/Byškovice Vladimír Kaňka podle svých slov tehdy ani tušení, že by mohlo být něco v nepořádku.

„Byli jsme informováni předem, že k nám přijede člověk pověřený od FAČR vydezinfikovat kabiny. Dezinfikováním všech prostor hlavního stadionu strávil asi 45 minut,“ popsal Kaňka průběh akce.

S tou měli mimochodem právě v Neratovicích čerstvou zkušenost. „Cca dva týdny předtím nám bylo hygienou nařízeno dezinfikovat celý areál. Místní člověk to stejné provedl za 5500 korun,“ prozradil Kaňka.

Cena svazové „akce“ se pohybovala v poněkud jiných dimenzích. I kdyby firma vykonala dohodnutou práci ve všech devadesáti oddílech, činila by v průměru téměř 110 tisíc. Závratná zůstává částka i při zohlednění rozdílně velkých prostor jednotlivých stadionů.

Rozčarování nad celkovou výší zakázky neskrývá třeba Tomáš Novák, šéf Sportovního klubu Benešov. „Zavolal mi někdo, kdo řekl, že je od pana Berbra, s tím, že nám zadarmo vydezinfikuje kabiny. Jednalo se maximálně o šest kabin. Protože využíváme dva stadiony, vybrali jsme ten hlavní. Ve výsledku to proběhlo tak, že přijel pán a s pomocí ionizátoru bylo za hodinu hotovo,“ vylíčil předseda fotbalistů od Konopiště.

„Když přihlédnu například i k dopravě, viděl bych teoretickou hodnotu jeho práce okolo deseti tisíc korun. Když se podívám na tu celkovou – údajnou – částku, kterou měla ta firma za dezinfekci dostat, tak kdyby jen její část, nějakých dvacet procent, bylo rozděleno mezi kluby, mohly si ionizátor pořídit samy a používat ho dlouhodobě,“ poukázal Novák.

Vůbec nejdéle se v rámci Středočeského kraje mělo podle šetření revizní komise dezinfikovat ve Fotbalovém klubu Mladá Boleslav. Jeho tiskový mluvčí s odvoláním na technického ředitele klubu potvrdil, že dezinfekční firma zajišťovaná FAČRem v klubu byla jednou a během jednoho dne vyčistila celou budovu. Jak dále poznamenal Jiří Koros, řeší si od té doby v Boleslavi dezinfekci sami.

Manažer mládeže SK Kladno Jakub Andrýsek v dezinfekci stadionu Františka Kloze žádný podvod neviděl, naopak si službu chválil. „Byli u nás zhruba třicet minut, dokonce přímo pan Tymich. Vydezinfikovali ochotně všechno, oč jsme si řekli. Byli jsme spokojeni,“ řekl Andrýsek, podle něhož klub zatím policejní složky nekontaktovaly.

Nabídku na bezplatnou dezinfekci kabin přivítali také v Kolíně. „Člověk přijel, vykonal práci a odjel. Nikdo po nás nechtěl potvrdit, jak dlouho činnost trvala a jaká plocha celkem byla dezinfikována. Až po nějaké době přišel emailový dotaz z FAČR na dobu práce a celkovou plochu,“ mluvil předseda kolínské Sparty Vladimír Zeman ve stejném duchu.

Po Středočeském kraji firma uskutečnila nejvíce zakázek na Plzeňsku (6) a v Praze (5), v ostatních regionech nanejvýše tři. Vybírány byly kluby se statutem sportovní akademie, centra či střediska mládeže.