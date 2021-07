Sedmačtyřiceti dětí se ujal trenér spartanů Michal Pavlík. "Přijeli jsme z Malešova vlakem, děti znavil už samotný výšlap městem nahoru na Olympii," usmíval se Tomáš Frejlach. Jeho svěřenci ale makali dobře. "Museli jsme se rozdělit do osmi skupin, každou z nich hlídal jeden z trenérů kempu. Jim hlavně děkuji, odvádí super práci," vzkázal.

Děti z fotbalového kempu si tak vyzkoušeli všechny pohybové aktivity, kromě kopání do balonu. Došlo na základní posilování, balanční překážky, vytrvalostní běhání, sprinty, ale také zásadní překážky - technické i ručkovací. "Myslím, že dost dětí by se neztratilo ani na trase závodů Spartan. Jiní alespoň viděli, kde mají slabiny a na čem by měli zapracovat," dodal Frejlach.

Za odměnu po náročném devadesátiminutovém tréninku zavítali mladí fotbalisté do kutnohorské aqua parku. Kemp pokračuje až do pátku. Od pondělí přivítá Tomáš Frejlach nové fotbalisty.